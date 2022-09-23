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Siyaset Aile Bakanı Derya Yanık: 'Eşcinselliği normalleştirmek gibi bir bakış açımız...'
Siyaset

Aile Bakanı Derya Yanık: 'Eşcinselliği normalleştirmek gibi bir bakış açımız...'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Herkesin bir değerler sistemi vardır. Bu değerler sistemi çerçevesinde eleştirebilme özgürlüğünüz vardır. Eşcinselliği normalleştirmek gibi bir bakış açımız asla olamaz” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 14:20:00 -
Aile Bakanı Derya Yanık: 'Eşcinselliği normalleştirmek gibi bir bakış açımız...'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Herkesin bir değerler sistemi vardır. Bu değerler sistemi çerçevesinde eleştirebilme özgürlüğünüz vardır. Eşcinselliği normalleştirmek gibi bir bakış açımız asla olamaz” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir basın kuruluşuna verdiği röportajda İstanbul’da düzenlenen “LGBTİ karşıtı” yürüyüş için, “Nefret söylemini kime karşı olursa olsun yanlış buluyoruz. Her vatandaşın temel insan haklarını korumak ve teslim etmek yükümlülüğü bulunuyor” ifadelerini kullanmıştı. Bakan Yanık, bu ifadelerin çarpıtılarak yanlış yerlere çekildiğini ve LGBT’yi normalleştirme gibi bir bakış açısına sahip olmadıklarını ifade etti. Bakan Yanık, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bugün medyada yer alan bazı haberler üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. Haberde de net olarak ifade ettiğim üzere herkesin bir değerler sistemi vardır. Bu değerler sistemi çerçevesinde eleştirebilme özgürlüğünüz vardır. Eşcinselliği normalleştirmek gibi bir bakış açımız asla olamaz. Ancak özellikle bazı sosyal medya mecralarındaki şiddet ve nefret söylemlerine dikkat çekmek istiyorum. Nefret söylemi kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin çok tehlikelidir. Kamusal düzenin devamı ve kaosun oluşmaması için bu dilden uzak durulmalı, ferasetle sorunların üzerine gidilmelidir. Devlet temel insan haklarını koruma ve teslim etme yükümlülüğünü üzerinde taşıyan bir kurumdur. Her vatandaşını korumakla mükelleftir. Bu noktayı tartışmaya açmak da çok tehlikelidir. Bununla beraber yürüyüşle ilgili olarak ifadelerim ve düşüncelerim protesto hakkının demokratik bir hak olduğu yönündedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak aileyi ve değerlerimizi korumak en önemli vazifelerimizin başında gelmektedir. İnancımız ve değerlerimiz çerçevesinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz.”

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Yorumlar

Kamil çağlar

Aileyi korumayı mı amaçlıyorsunuz? O zaman 6284'ü kaldırın veya ciddi değişikliğe gidin, samimiyetinizi görelim.

Leyl....

Evet nefret soylemi yapiyorum.. Onlar da ib... diye ortalara firlamasin.. Sen neyi savundugunun farkinda misin tabu$ Hatun..
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