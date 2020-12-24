AİHM’in her kararı Haçlı’dan yana

Öte yandan; Türkiye’deki terör destekçilerine sahip çıkan AİHM’nin kendi ülkelerindeki kriminalize olmuş kişilerin bütün başvurularını reddettikleri ve aleyhlerinde şikayetçi olunan ülkelerin kararlarını haklı buldukları ortaya çıktı. Bu kapsamda, İngiltere, Fransa ve İspanya aleyhine açılan davaların çoğunun ‘terör’ gerekçesiyle reddedildiği öğrenildi.

Müslümana ret teröriste evet

Türkiye’ye olan kadim düşmanlıklarını her fırsatta sergilemekten geri durmayan Batı’nın adalet kantarı da söz konusu Türkiye olunca bozuk tartıyor. 28 Şubat sürecinde, eski Türkiye artıkları tarafından mağdur edilen ve hali hazırda AK Parti’den Milletvekilliği yapan Leyla Şahin Usta’nın başvurusunu reddeden ve başörtüsü yasağının insan hakları ihlali olmadığı yönünde akla ziyan bir karar imza atan AİHM, HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı haklı çıkarmak için hukuku katlediyor. Söz konu Türkiye olunca teröristi bile sahiplenen AİHM, kendi ülkelerindeki en ufak ayrılıkçı hareketlere ise asla müsemma göstermiyor. İsmi açıklanmasını istemediği için mahkeme dosyalarında ‘K2’ olarak kodlanan bir kişinin, İngiltere tarafından ‘terör örgütleriyle ilintili olduğu gerekçesiyle’ vatandaşlıktan çıkarılması, AİHM tarafından İnsan Hakları Sözleşmesi’ne uygun bulundu. El Kaide terör örgütüyle bağlantısı olan bir ismi vatandaşlıktan çıkartan İngiltere’yi destekleyen AİHM’in, terör destekçisi olduğunu saklamayan Demirtaş’a sahip çıkması ise dikkatlerden kaçmadı.

Terör partilerine göz açtırmıyor

Batı’nın çifte standardı bununla da kalmıyor. Şerif Budelal isimli bir kişinin Fransa aleyhine AİHM’ne açtığı dava da ret yiyor. Gerekçe olarak da söz konusu kişinin terör örgütleriyle olan bağlantısı gösteriliyor. AİHM, terör bağlantılı partilere de göz açtırmazken, HDP’yi ise ısrarla koruyup kolluyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), terör örgütü ETA ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle yasadışı ilan edilen Bask Ulusal Hareketi (ANV) davasında İspanya’yı haklı buldu. 27 Mayıs 2007 yerel seçimlerinde 133 ismin mahkeme tarafından yasaklı ilan edilmesi üzerine İspanya’yı AİHM’ne şikayet eden ETA bağlantılı ANV Partisi, yüksek mahkeme tarafından haksız bulundu. ETA bağlantılı Batasuna Partisi’nin İspanya’ya karşı açtığı davada, AİHM, ‘terör bağlantısını’ gerekçe göstererek, Batasuna’yı haksız bulmuştu.