AİHM’den FETÖ’ye ağır tokat! O alçaklar, bakalım şimdi ne halt edecek

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), mesleği ‘öğretmenlik’ olan, kod adı kullanan bir mahrem imama verilen cezayı hak ihlali saymayarak FETÖ mensuplarını şok eden bir karar verdi. Konunun detaylarını köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, özetle şunları kaydetti:

"AİHM, 27 Ağustos 2024 günü aldığı kararla, ByLock’u bulunmadığı halde FETÖ okulunda öğretmenlik yapan, “Recep” kod adıyla Büyük Bölge Talebe Mesullüğü yapan Şaban Yasak hakkında Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği 7 yıllık hapis cezasını hukuka uygun buldu.

Şaban Yasak’ın 2011-2014 yılları arasında mahrem imamlık yapmasını mahkûmiyet için yeterli gören AİHM, “17/25 Aralık 2013 mü, 15 Temmuz 2016 mı?” diye tartışılan FETÖ üyeliği için miladı da bir anlamda 2011 yılına çekmiş oldu. AİHM böylece, FETÖ’nün mahrem yapılanmasının da “silahı terör örgütü yapılanması” olduğunu kabul etti.

(...) Bu karar FETÖ davaları için yeni, vatan haini FETÖ’cüler için karanlık bir dönemi işaret ediyor."

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