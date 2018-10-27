AİHM'den FETÖ üyesi eski öğretmene ret!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün hapis cezası verilen eski öğretmen Muharrem Çakmakçı'nın, başvurusunu kabul edilemez buldu, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek yaptığı tedbiren tahliye talebini de reddetti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Çakmakçı, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 8 Mayıs 2017'de tutuklandı.

Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne gönderilen Çakmakçı, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tedbiren tahliye talebiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Yüksek Mahkeme, Tekirdağ Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen raporu dikkate alarak bu talebi reddetti.

Bunun üzerine Çakmakçı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde (AİHS) düzenlenen yaşam hakkının, işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasıyla AİHM'e başvurdu. Çakmakçı, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tedbiren tahliye talebinde de bulundu.

AİHM, başvuruyu kabul edilemez buldu

Başvuruyu incelemeye alan AİHM'in talebi üzerine Adalet Bakanlığı, Çakmakçı'nın cezaevindeki tutulma koşullarına, sağlanan tedavilere ilişkin bilgi verdi.

Bakanlığın gönderdiği bilgi ve belgeleri inceleyen AİHM, 25 Ekim'de verdiği kararla, Çakmakçı'nın şikayetlerini yerinde görmeyerek tedbiren tahliye talebini reddetti, başvuruyu da kabul edilemez buldu.

Çakmakçı, yargılandığı davada "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.