AİHM, Erivan’a geçici tedbiri görüşecek
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Azerbaycan’ın Karabağ’da süren çatışmalara ilişkin Ermenistan’a karşı geçici tedbir uygulanması konusundaki talebini incelemeyi kabul etti.
AİHM’den yapılan açılamaya göre, Azerbaycan, mahkemeden Ermenilerin sivil yerleşimlere karşı düzenlediği füze saldırılarına son vermesini istedi. Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardaki “suç güçlerine” askeri, siyasi ve maddi destek vermemesi, askerlerini, askeri teçhizatları ve gerçekte paralı asker olan “gönüllü kişileri” ile yurt dışında yaşayan Ermeni asıllı kişileri Azerbaycan topraklarına göndermemesi talep edildi.