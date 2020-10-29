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Dünya AİHM, Erivan’a geçici tedbiri görüşecek
Dünya

AİHM, Erivan’a geçici tedbiri görüşecek

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Azerbaycan’ın Karabağ’da süren çatışmalara ilişkin Ermenistan’a karşı geçici tedbir uygulanması konusundaki talebini incelemeyi kabul etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 21:31:00 -
AİHM, Erivan’a geçici tedbiri görüşecek

AİHM’den yapılan açılamaya göre, Azerbaycan, mahkemeden Ermenilerin sivil yerleşimlere karşı düzenlediği füze saldırılarına son vermesini istedi. Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardaki “suç güçlerine” askeri, siyasi ve maddi destek vermemesi, askerlerini, askeri teçhizatları ve gerçekte paralı asker olan “gönüllü kişileri” ile yurt dışında yaşayan Ermeni asıllı kişileri Azerbaycan topraklarına göndermemesi talep edildi.

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