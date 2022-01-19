Aidat artışları yönetimler ile konut sahiplerini karşı karşıya getiriyor

Hukukçu Prof. Dr. Şebnem Akipek, konunun Kat Mülkiyeti Kanunu’yla düzenlendiğini söyledi. Akipek, kat maliklerinin kapıcı, bahçıvan ve bekçi ile tesis işletme giderlerini ödemekten kaçınamayacaklarını belirtti.

Yüksek artış kaçınılmaz

Akipek, şöyle konuştu: “Aidat miktarı, kat malikleri kurulu tarafından belirlenir. Genellikle her yıl sonu veya başında yapılan kat malikleri olağan kurulunda bir yıl için ödenecek miktar tespit edilir. Bu miktarın belirlenmesinde bir üst sınır yasal olarak çizilmemiştir. Aidat; apartman genel giderleri ile çalışan maaşları ve diğer ödemelerini, sigorta primlerini, genel temizlik ve bakım masraflarını kapsar. Bunların yanında çıkabilecek ani ve arızi maliyetler de düşünülerek acil durumlara hazırlık amacıyla tahmini bir ek giderin de toplanması yerinde olur. Kat malikleri bir yıllık tüm giderleri yaklaşık olarak hesaplayıp daire sayısına, yasal düzenlemeye göre veya eğer farklı bir esas yönetim planı ile belirlenmişse buna göre bölünmelidir. Ülkemizde artan asgari ücret, elektrik, doğal gaz ve su giderleri düşünüldüğünde bu yıl aidatlarda önemli miktarda artış olması kaçınılmaz görülmektedir.” Tesis Yöneticileri Federasyonu Başkanı Yahya Sağır ise site genel kurullarının bu ay boyunca devam edeceğini aktardı. Sağır, site sakinlerini genel kurullara katılmaya davet etti. Sağır, “Aidat tutarı site yönetimleri tarafından değil de kat malikleri tarafından oylanarak belirleniyor” diye konuştu. Site yönetimlerinin bu yılın öngörülen giderlerini ortaya koyarak aidat artışının gerekçelerini anlatması gerektiğini vurgulayan Sağır, “Ben yaptım oldu” denilerek aidatın belirlenemeyeceğini anlattı.

Kirayı geçemez

“Son genel kurullarda geçen yıl 470 lira olan aidat 625 liraya, 650 lira olan başka bir aidat 800 liraya çıktı. Bursa’da 350 lira olan bir aidat 500 liraya yükseldi” bilgilerini paylaşan Sağır, “Burada tabii ki bağımsız bölüm sayısı önemli. Bağdat Caddesi’nde kira bedeli 13 bin lira olan bir sitenin aidatı 500 lira. ‘Aidat tutarı kira kadar oldu’ deniliyor ama böyle bir şey olamaz. Aidat kirayı geçemez. Piyasadaki maliyet artışları ortada. Dolardaki düşüş maliyetleri düşürmedi” şeklinde konuştu.