AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’un Kadir Gecesi mesajı

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’un Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut mesajında şunları kaydetti; “Mübarek Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesine ulaşmanın mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Yüce Allah’ın tüm insanlığa kurtuluş çağrısı olarak göndermiş olduğu Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı, ilahi rahmet ve lütfun sonsuz olduğu bu mübarek gecenin tüm insanlık için huzur, barış ve kurtuluşa vesile olmasını diliyor, başta Üniversitemizin akademik, idari personeli ve sevgili öğrencilerimiz olmak üzere, Ağrılı hemşerilerimizin ve bütün İslâm Âleminin mübarek Kadir Gecesi’ni kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”