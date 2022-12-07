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Yaşam İşte bu canlıya, kimse kalpsiz diyemez.. Bir değil üç tane kalbi var! Beyni mi kaç?
Yaşam

İşte bu canlıya, kimse kalpsiz diyemez.. Bir değil üç tane kalbi var! Beyni mi kaç?

Yavrularına bakmak için aç kalan dişi ahtapotlar, kollarını yiyerek karınlarını doyurabilir. Bu garip hayvanlar, 500 milyon yıldır yeryüzünde varlar. Kafadan bacaklıların bir üyesi olan ahtapotlar, bundan yaklaşık 140 milyon yıl önce atalarında var olan kabuklarını kaybederek, günümüzdeki görünüm ve özelliklerine oldukça yaklaşmışlardır.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 18:21:00 - 2022-12-07 18:28:12
İşte bu canlıya, kimse kalpsiz diyemez.. Bir değil üç tane kalbi var! Beyni mi kaç?

Dişi ahtapotların aç kaldıklarında, yavrularına bakabilmek için, kollarını yiyerek karınlarını doyurabildiklerini biliyor muydunuz?

Bu garip hayvanlar, 500 milyon yıldır yeryüzünde oldukları biliniyor.. Kafadan bacaklıların bir üyesi olan ahtapotlar, bundan yaklaşık 140 milyon yıl önce atalarında var olan kabuklarını kaybederek, günümüzdeki görünüm ve özelliklerine oldukça yaklaşmışlardır.

Ahtapotların İlginç 11 Özelliği

1) Ahtapotların 3 kalbi vardır.

2) Ahtapotların 9 beyni vardır.

3) Ahtapotlar renk körüdür.

4) Kanları mavidir çünkü kanlarında demir yerine bakır vardır.

5) Tek başına yaşadıkları evlerini deniz kabukları ile süslerler.

6) Derilerinin rengini bulundukları ortama göre değiştirebilirler. Bunu 0.3 saniyede yapabilirler.

7) Ortalama bir ahtapotun 8 kolunda 240 kadar vantuz vardır.

8) Toplamda 2000 civarı vantuzları bulunabilir.

9) Ahtapotlar, yaşayan en zeki omurgasız hayvandır.

10) Çocukların açamayacağı şişelerin kapaklarını açabilirler ve bir insanı diğerinden ayırt edebilirler.

11) Eğer bir uzuvlarını kaybedecek olurlarsa, yeniden üretebilirler. Vantuzlar da dahil!


Ahtapotların en önemli özelliklerinden birisi de, av sırasında hedeflerini felç edip öldürmelerini sağlayan nörotoksinlere sahip olmalarıdır. Mavi-Halkalı ahtapotların nörotoksini siyanürden 10.000 kat güçlüdür ve tek seferde 26 yetişkini öldürebilir. Ama bir çok ahtapotun nörotoksinleri insanları öldürecek düzeyde değildir.

Ahtapotlar çok besleyicidir. 85 gr ahtapot etinde 139 kalori, 2 gr yağ ve 25 gr protein vardır.

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