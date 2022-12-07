İşte bu canlıya, kimse kalpsiz diyemez.. Bir değil üç tane kalbi var! Beyni mi kaç?

Yavrularına bakmak için aç kalan dişi ahtapotlar, kollarını yiyerek karınlarını doyurabilir. Bu garip hayvanlar, 500 milyon yıldır yeryüzünde varlar. Kafadan bacaklıların bir üyesi olan ahtapotlar, bundan yaklaşık 140 milyon yıl önce atalarında var olan kabuklarını kaybederek, günümüzdeki görünüm ve özelliklerine oldukça yaklaşmışlardır.