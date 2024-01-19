Ahşap üretim merkezinde yangın

Olay, saat 06.30 sıralarında İstanbul Ümraniye ilçesi Yukarı Dudullu Keyap iş merkezinin içinde bulunan ahşap üretim merkezinde yaşandı. İddiaya göre, iki katlı iş yeri içerisinden bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Yangını kendi çabasıyla söndürmek isteyen bir işçi dumandan etkilendi. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen vatandaşı hastaneye kaldırırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.