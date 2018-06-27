Ahşap tezgahın temizliği nasıl yapılmalıdır?

MALZEMELER:

Kağıt havlu

Kuru bez

Mutfak bezi

Ahşap temizleyici

Şarjlı el süpürgesi

Tezgahınızı silmeden önce şarjlı el süpürgesi ile tezgahınızın üzerindeki kalıntıları, yemek artıklarını ve tozları çekin. Bunu yapaken ahşap yüzeyinize zarar vermemeye özen gösterin.

Kalıntıları tezgahınıza zarar vermeden aldıktan sonra ahşap temizleyiciyi talimatlara uygun olarak ve tezgahınızın her yerine gelecek şekilde püskürtün. Ardından kuru beziniz ile ahşap tezgahınızı daireler çizermiş gibi ovun. Ayrıca ovalama işleminde kullandığınız bezin sert olmamasına özen gösterin, aksi takdirde yüzeyinizi çizebilir ve zarar verebilirsiniz.

Ahşap tezgahınızı sildikten sonra yüzeyde hala nem var ise kağıt havlu ile ahşap tezgahınızı tekrar silmeniz gerekecektir, çünkü ahşap yüzeyde nem ya da sıvı kalması tezgahınızın şişmesine neden olabilir.

AHŞAP TEZGAHI TEMİZLERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

Ahşap tezgah silinirken özel olarak üretilen ahşap temizleyici maddeler dışında başka hiçbir kimyasal temizlik malzemesi kullanılmamalıdır.

Yüzeyde kalan kalıntılar sert maddelerle kazınmaya çalışılmamalıdır.

Yüzeyi silinen bezlerin ya da süngerlerin mikrofiber özellikte olması gerekmektedir.

Not: Belirtilen unsurlara uygun silme işlemi gerçekleştirilmediğinde ahşap tezgahınıza ciddi zararlar verebileceğinizi unutmayın.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.