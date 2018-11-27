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Ahşap alırken...

Ahşap alırken dikkat etmeniz gerekenleri sıraladık...

27 Kasım 2018 Salı 14:33
Ahşap alırken...

Dolap kapakları iyi kapanmalı,

Çekmeceler kolay sürülebilmeli,

Çekmece içleri temiz olmalı; kıymık, budak vb. içermemeli

Uzun olan raflarda orta destek bulunmalı,

Sürgülü kapılar ve dolaplar gıcırdamadan kolayca sürülebilmeli,

Uzun kapılar sağlam menteşelerle iyice desteklenmeli,

Mobilyanın konstrüksiyonu sağlam ve güvenli olmalı,

İç yüzey köşeleri pürüzlü olmamalı,

İç aydınlatmaları kolayca yapılabilmeli

Masa ayakları yere tam basmalı, birbirleriyle tam uyumlu olmalı.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 14:33
  1. ahşap
  2. ahşap alırken dikkat edilmesi gerekenler

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