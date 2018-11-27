Ahşap alırken...
Ahşap alırken dikkat etmeniz gerekenleri sıraladık...27 Kasım 2018 Salı 14:33
Dolap kapakları iyi kapanmalı,
Çekmeceler kolay sürülebilmeli,
Çekmece içleri temiz olmalı; kıymık, budak vb. içermemeli
Uzun olan raflarda orta destek bulunmalı,
Sürgülü kapılar ve dolaplar gıcırdamadan kolayca sürülebilmeli,
Uzun kapılar sağlam menteşelerle iyice desteklenmeli,
Mobilyanın konstrüksiyonu sağlam ve güvenli olmalı,
İç yüzey köşeleri pürüzlü olmamalı,
İç aydınlatmaları kolayca yapılabilmeli
Masa ayakları yere tam basmalı, birbirleriyle tam uyumlu olmalı.
YORUM YAZ