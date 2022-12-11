Ahmetcan Kaplan resmen geri dönüyor!

Trabzonspor'dan Ajax'a rekor bir bonservisle transfer olan Ahmetcan Kaplan, büyük bir talihsizlik yaşamış ve sakatlanmıştı. Henüz Ajax ile hiçbir resmî maça çıkmayan Ahmetcan Kaplan'ın ne zaman formasına kavuşacağı belli oldu.

Ajax'a 9.5 milyon euro bonservis bedeli imza atan Ahmetcan Kaplan, talihsiz bir sakatlık geçirmiş ve takımı ile hiçbir maça çıkamamıştı. Sakatlığını atlatan genç savunmacı, Dünya Kupası arasında Blackburn Rovers karşısındaki hazırlık mücadelesinde forma şansı bulan 19 yaşındaki stoperin ilk resmî maçına çıkacağı tarih netleşti.

Ajax'a imza attıktan sonra çapraz bağlarından sakatlanan Ahmetcan Kaplan, formaya hasret kalmıştı. Sakatlığını atlatan ve hazırlık maçında da forma giyen genç savunmacının Hollanda ekibinin 8 Ocak'taki NEC Nijmegen maçında sahada olması bekleniyor.

Akşam'a göre; Blackburn Rovers maçında ilk kez Ajax formasını giyen Ahmetcan Kaplan, NEC mücadelesinde sahada olması durumunda da Hollanda temsilcisinde resmî bir mücadelede de ilk kez forma giymiş olacak.

Trabzonspor'un bonservis bedeli olarak 9.5 milyon euro kazandığı Ahmetcan Kaplan, Ajax'ın gelecek yatırımlarından biri olarak görülüyor. Genç futbolcuları dünya futboluna kazandırmasıyla bilinen Hollanda ekibi, 19 yaşındaki Türk yıldız adayında da iyi bir performans bekliyor.