Ahmet Yenilmez'den Bülent Arınç'a tepki

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın camilerde okunan dua ve Salâvat-ı Şerifelerden rahatsız olması sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Arınç'a bir tepki de Oyuncu ve Yazar Ahmet Yenilmez'den geldi.

Oyuncu ve Yazar Ahmet Yenilmez, yeniakit.com.tr'de gazeteci Mehmet Özmen'in sorularını cevapladı.

"Milletin bahşettiği kıymeti taşımak çok zor bir iştir"

Ahmet Yenilmez, yeniakit.com.tr'deki canlı yayında, Bülent Arınç'a tepki göstererek "Bazı insanlar keşke mazimizdeki hatıralarıyla kalsaydı. Sayın Bülent Arınç'ı ben talebeliğim döneminde, 12 Eylül mahkemelerinde, abilerimizin mahkemesine girdiğimiz dönemlerden tanıyorum. Keşke o zamandaki Bülent Arınç abimiz olarak bizim gönül dünyamızdaki yerinde baştacı olarak kalabilmesini gönlüm arzu ederdi. Ama hayat böyle bir şey işte. Yaşarsınız, yaşarsınız ve geçmişinizin gerektirdiği mesuliyet ve mecburiyetleri ortaya koyamadığınız zaman, geçmişteki samimiyetsizliğiniz de bir gün gelir önünüze, sizi böyle bir imtihanla burun buruna bırakır. Taşımak, yani milletin size bahşettiği kıymeti taşımak çok zor bir iştir." dedi.

Yenilmez, "Neye karşı çıkıyorsunuz? Ve kimleri kamuoyu önünde küçük düşürmeye çalışıyorsunuz?" diye tepki gösterdi.