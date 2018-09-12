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Ahmet Yakut Antalya depremini bir gün öncesinden tahmin etti

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Kumluca’daki depremin ilçenin 65 kilometre açıklarında meydana geldiğini açıklamıştı. Ahmet Yakut, Antalya’da 5.2 şiddetinde deprem olacağını bir gün öncesi söylemişti.

12 Eylül 2018 Çarşamba 11:47
Ahmet Yakut Antalya depremini bir gün öncesinden tahmin etti

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Kumluca’daki depremin ilçenin 65 kilometre açıklarında meydana geldiğini açıklamıştı. Ahmet Yakut, Antalya’da 5.2 şiddetinde deprem olacağını bir gün öncesi söylemişti.

Sosyal medya üzerinde deprem üzerine çalışmalarını yayınlayan ve binlerce insan tarafından takip edilen Ahmet Yakut, Antalya körfezi açıklarında bu sabah meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremi 24 saat önceden bildi. Ahmet Yakut, 'Deprem Tahmin ve Araştırma Merkezi' adındaki sayfasında 11 Eylül sabah 10'da yaptığı paylaşımda "Akdeniz açıkları yakın zamanlı bir deprem yaşasa da bence şu an için 5.4 büyüklüğünün üzerine çıkacak bir durum olmaz" şeklinde bir mesaj paylaşmıştı.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 11:47
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