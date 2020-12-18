Ahmet Ümit AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Yazar Ahmet Ümit, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

"Sis ve Gece", "Patasana" ve "Başkomser Nevzat" romanlarının yazarı Ümit, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

Haber kategorisinde Mustafa Çavuş'un "Tır dorsesinde umuda yolculuk" fotoğrafını seçen Ümit, yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen yavru carettalarla", sporda ise Okan Coşkun'un "Futbol Özlemi" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Tır dorsesinde yolculuk eden göçmenlerin fotoğrafında göçmenlerin bitmeyen trajedisinin anlatıldığını belirten Ümit, yavru caretta carettaların ilk adımlarının yer aldığı fotoğrafa ilişkin ise "İnsan denen mahluk, yeryüzünde öteki canlılar sayesinde vardır." değerlendirmesini yaptı.

Ümit, stada gidememenin üzüntüsünü yaşayan çiftin fotoğrafına dair de "Futbol asla sadece futbol değildir; ömür boyu sürecek bir tutkudur." ifadesini kullandı.