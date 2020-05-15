Ahmet Türk'ten olay Meral Akşener çıkışı: Umut görsem...

Terör destekçisi Mardin Büyükşehir Belediye eski başkanı Ahmet Türk İYİ Parti ve HDP arasındaki gerilime değindi.

Mardin Büyükşehir Belediye eski başkanı yerine kayyım atanan Ahmet Türk, Meral Akşener'nin HDP konusundaki sözlerinin bir siyasetçi için doğru olmadığını belirterek "Bugün umut görürsem Meral Akşener'in, bir MHP liderinin bile elini sıkarım dedi"

Terör sevici Ahmet Türk İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "HDP'yi PKK terör örgütünün yanına konumlandırıyorum” sözlerini eleştirerek şöyle konuştu:

"Bütün haksızlıklara rağmen bugün çok farklı noktada da olsa çok farklı da düşünüyor da olsa da umut görürsem Meral Akşener veya bir MHP liderinin elini bile sıkarım. Çünkü biz sorunların derinleşmesini değil tam tersi çözülmesini istiyoruz. Hatta bize düşmanlık yapan insanlara da bu siyasetin yanlış olduğunu anlatmak isteriz. Bu nedenle böyle haksız ve ötekileştirici bir dili bir siyasi lider kullanmamalı. Kendilerini eleştirebiliriz kendileri de bizi eleştirebilir ama 'HDP, PKK demek' gibi bir cümleyi sarf etmek 6 milyon insanın düşüncelerine ters düşmek demektir.”