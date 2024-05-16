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Gündem Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası
Gündem

Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası

Yeniakit Publisher
2024-05-16 15:52:00 - 2024-05-16 16:12:32
Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası

6-8 Ekim olayları davası kapsamında Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin terör sevici Başkanı Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasını çarptırıldı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davanın duruşmasında karar açıklandı.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

6-8 Ekim 2014 tarihlerinde, terör örgütü PKK yandaşları 35 ilde saldırı düzenledi. HDP'nin çağrısıyla alevlenen şiddet olaylarında, 37 kişi yaşamını yitirdi.

108 sanık için iddianame düzenlendi, açılan davada 83 duruşma görüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

14 Nisan 2023'de açıklanan esas hakkındaki mütalaada, 36 sanığın Yasin Börü'nün de aralarında olduğu 6 kişinin öldürülmesi ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.

Savcı mütalaasında firari 72 sanığın dosyasının da ayrılmasını istemişti.

Devam eden davada bugün karar açıklandı.

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