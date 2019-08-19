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Ahmet Türk terörle yatmış terörle kalkmış

İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün PKK terör örgütü ile olan bağı ve ilişkisi gözler önüne serildi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:20
Ahmet Türk terörle yatmış terörle kalkmış

İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün PKK terör örgütü ile olan bağı ve ilişkisi gözler önüne serildi.


İçişleri Bakanlığının Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını açıklamasının ardından Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün suç dosyasının epey kabarık olduğu ortaya çıktı. Ahmet Türk hakkında terör örgütü kurma, yönetme ve terör propagandası


dahil teröre ilişkin suçlardan Mardin Ağır Ceza Mahkemesinde 2 yargılaması, ayrıca hakkında cumhuriyet savcılarınca terör suçlarına ilişkin 4 ayrı soruşturma ve İçişleri Bakanlığınca da 3 soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.



Devletin araçlarını teröristlerin hizmetine sundu


Ahmet Türk, belediye başkanı seçilmesinin ardından 1999 yılında Bagok Dağı’nda etkisiz hale getirilen 20 terörist için temsili olarak 20 boş mezar şeklinde yaptırılan ve 1988 yılında Nusaybin sınırları içerisinde etkisiz hale getirilen terörist Ayten Tekin ile 2005 yılında bir polis memurunun kaçırılması ve 2006 yılında bir askerin şehit edilmesi olayının faili olan, 2010 yılında mayın döşediği sırada patlamada ölen terörist Ahmet Uğurlar’ın isimlerinin verildiği terörist mezarlığına belediye imkanlarıyla her türlü araç, gereç ve malzeme desteğini verdi. Devletin imkanlarını bizzat devlete karşı silahlı mücadeleye giren teröristlerin hizmetine sundu. Ahmet Türk, hakkında terör suçlarından soruşturma yürütülen Cabbar Leygara’yı belediyenin birçok önemli hizmetini yürüten ve yaklaşık 2 bin personelin çalıştığı Mardin Kent A.Ş.’ye genel müdür olarak atadı.



Teröristin kardeşini danışman olarak yanına aldı


2014 yılında bölücü terör örgütüne katılan ve 2018 yılında Tunceli Nazımiye kırsalında girdiği çatışmada etkisiz hale getirilen Zagros Bahoz kod isimli Ali Ete adlı şahsın kardeşi olduğu bilinen ve kendisi de terör


suçları nedeniyle kamu görevinden ihraç edilen, ayrıca terör suçlarından Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması devam eden Enver Ete, Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün sözde danışmanı olarak belediye bünyesinde görevlendirildi.



Terör örgütünün marşını ayakta söyledi


Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, 30 Ocak’ta yapılan aday tanıtım toplantısında terör örgütünün sözde marşı söylendiği esnada salondaki tüm katılımcılarla birlikte saygı duruşuna katılarak terör örgütüne olan bağlılığını ve sadakatini tescillemiş oldu.



Yabancı basına ’Kürtlere soykırım yapılıyor" yalanını söyledi


Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, yabancı bir basın organına verdiği mülakatta terör örgütünün eylem ve söylemleri doğrultusunda ifadeler kullanarak, devletin Kürtlere yönelik imha politikası uyguladığını iddia ederek, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden açıklamalarda bulundu. Ahmet Türk, başta Mustafa Karasu olmak üzere terör örgütü elebaşlarının talimatlarıyla cezaevlerinde açlık grevi yapan terör örgütü mensuplarına destek amacıyla 6 Şubat günü Artuklu ilçesinde ‘‘Tecridi kıralım, faşizmi yıkalım, Kürdistanı özgürleştirelim’’ sloganı atılan basın açıklamasında en ön safta yer alarak talimatlara uyduğunu gösterdi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:20
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