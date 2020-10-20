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Gündem Ahmet Türk, Kobani soruşturmasında adli kontrolle serbest kaldı
Gündem

Ahmet Türk, Kobani soruşturmasında adli kontrolle serbest kaldı

Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Kobani eylemleri soruşturması kapsamında Mardin'den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla soruşturma savcısına ifade verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 09:59:00 -
Ahmet Türk, Kobani soruşturmasında adli kontrolle serbest kaldı

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Türk'ün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

PKK’nın uyuyan hücresine baskın 

Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundaki Mazlum Serhat kod adlı İ.K, Tayhan Umut Çektar kod adlı M.S, Mahir Amed kod adlı R.S ve Armanç Xebatkar kod adlı M.T'nin patlayıcı madde ile şehirlerde eylem yapmak üzere ‘uyuyan hücre’ olarak bekletildikleri tespit edilince İstanbul ve Diyarbakır’da operasyon düzenlendi. Yakalanan 4 zanlı tutuklandı. Van, Diyarbakır, Ağrı, Aydın ve İzmir’de terör örgütüne eleman temin eden 6 şüpheli de yakalandı.

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