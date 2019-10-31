Ahmet Turan Kılıç’ı ölüme terk eden Adli Tıp’a suç duyurusu

Faruk Arslan İstanbul

Sivas mazlumu Ahmet Turan Kılıç’a uygulanan zulmü gözler önüne seren Akit’in haberleri gündemdeki yerini koruyor. 85 yaşındaki Kılıç hakkında verilen “cezaevinde kalamaz” raporuna direnerek tahliyesini engelleyen Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

8 hekimin oybirliğiyle verdiği hastalığın iyileşebilecek düzeyde olmadığı, cezaevi şartlarında tedavinin mümkün bulunmadığı ve cezanın ertelenmesi gerektiği yönündeki sağlık kurulu raporunun üzerinden 6 ay geçmesine rağmen Kılıç hâlâ zindanda tutuluyor. Tahliye için onay mercii olan Adli Tıp Kurumu’nun 3. İhtisas Kurulu eliyle 17.05.2019 tarihinde verdiği “kocama hali yok, cezaevinde kalabilir” raporu dolayısıyla zindanda tutulan Kılıç’ın feryadına sivil toplum da kulak verdi.

Hesap ver Adli Tıp

Uluslararası Adalet Platformu, “görevi ihmal”, “görevi kötüye kullanma”, ve “işkence-eziyet” gerekçeleriyle Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu üyeleri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. 30 Ekim’de Başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesine Akit ulaştı. Adli Tıp’ın TCK’yı ihlal ettiğini vurgulayan Uluslararası Adalet Platformu Başkanı Adem Çevik, suç duyurusu dilekçesinde şunları kaydettiklerini söyledi: “Cezaevinde ölümcül hastalığa yakalanan ve 56 çeşit ilaç kullanan 85 yaşındaki Ahmet Turan Kılıç’a Sivas Nümune Hastanesi uzman hekimlerinin oybirliğiyle ‘cezaevinde kalamaz’ raporuna rağmen Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu üyelerinin raporu görmezden gelerek TCK 94, 96 , 77, 230, 240 VE 257 CEZALANDIRILMASI TALEBİMİZDİR. Bir kişiye yapılan işkence bütün topluma yapılmıştır. Zaten 28 Şubat darbesi emrindeki hakimler suçu anayasal düzeni yıkma teşebbüsünden ceza vererek çeyrek asırdır mağduriyetler yaşanmaktadır. Bu işkence ve zulüm durdurulmalıdır.”

Gazetemiz Akit’in zulmü ifşa eden nüshalarının delil olarak sunulduğu suç duyurusu dilekçesinde İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 5’inci maddesine de atıf yapılarak, “Hiç kimse işkenceye, zalimane, gayri insani, haysiyet kırıcı cezalara veya muamelelere tâbi tutulamaz” deniliyor.

Psikolojik işkence

Adli Tıp kararı ile Kılıç’a psikolojik işkence uygulandığı savunulan suç duyurusunda şunlar belirtiliyor: “İşkence teşkil eden fiiller, aslında kasten yaralama, hakaret, tehdit, cinsel taciz niteliği taşıyan fiillerdir. Bir süreç içinde süreklilik arzeder bir tarzda işlenen işkencenin en önemli özelliği, kişinin psikolojisi, ruh sağlığı, algılama ve irade yeteneği üzerindeki tahrip edici etkilerinin olmasıdır. Bu etkilerin uzun bir süre ve hatta hayat boyu devam etmesi, işkencenin bu kapsamda işlenen fiillere nazaran daha ağır ceza yaptırımı altına alınmasını gerektirmiştir. Madde metninde, işkence suçunun mağduru, sadece suç şüphesi altında olan kişi ile sınırlı tutulmamıştır. Tanık ve hatta bir kamu görevlisi de bu suçun mağduru olabilir. Bu suçun faili bir kamu görevlisi olabilir. İşkence, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmektedir.”