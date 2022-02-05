Ahmet Tekin canlı yayında açıkladı: Veli Küçük bana 'Fetullah Gülen bizim adamımız' dedi

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Tefsir ve Hadis Uzmanı Ahmet Tekin, Akit TV'de yayınlanan 'Kırmızı Masa' programında Muharrem Coşkun'a konuk oldu. Veli Küçük ile aralarında geçen bir diyaloğu aktaran Tekin, "Küçük bana Fetullah Gülen için 'Bu bizim resmi elemanımız' dedi." ifadelerini kullandı.

'Belki ileride lazım olur'

Ergenekon Davası kapsamında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılıp 2014'te tahliye edilen Veli Küçük ile bir vakıfta görevliyken tanıştıklarını vurgulayan Ahmet Tekin, "Ben Yahya Efendi Kültür Vakfı'nın Müşaviriydim. Veli Küçük ile orada tanıştık. Küçük bana Fetullah Gülen için 'Bu bizim resmi elemanımız' dedi. 'Belki ileride bize lazım olur. Çok fazla ismini zikretme ama yaptığı yanlışları tenkit et.' diye ekledi. Aynen söylediği buydu. Gülen o zaman Amerika'ya gitmişti." diye konuştu.

Tekin, Veli Küçük ile aralarında geçen diyaloğa ilişkin şu ifadeleri kullandı:

İstihbaratın adamıymış yani. Şimdi APO için de aynı şeyleri söylüyorlar. Küçük, Gülen için, 'Benim arkadaşım' demedi. 'İstihbaratın adamı' dedi.