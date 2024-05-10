Ahmet Taşgetiren’in ayarı fena bozuldu! Senin derdin ne yahu

Sabahtan akşama kadar diyalog ve müzakereden dem vuran Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren’in, Tayyip Erdoğan-Özgür Özel buluşmasının ardından ayarları bozuldu. Geçmişte karaladığı cümleleri unutan Taşgetiren, bu defa “yumuşama süreci”ni “cicim ayları”na benzetti ve bunun uzun sürmeyeceğini savundu. Taşgetiren, “Senin derdin ne” dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

“Bir yandan Özgür Özel’in “Siyasetin normalleşmesi – yumuşaması” adına sürdürdüğü lider ziyaretleri var, bir yandan da ülkenin sıcak gündemleri akıyor.

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Erdoğan’ı, ardından MHP genel başkanı Bahçeli’yi ziyaret etti Özel. Diğer liderleri de ziyaret edeceği ifade ediliyor.

Ziyaret sonrası açıklamalar sadece Özgür Özel’den geldi, onlardan da görüşmelerin “nezaketli buluşmalar” tarzında gerçekleştiğini anlıyoruz. Süreç şöyle işliyor sanki: Buluşuluyor, el sıkışılıyor, bir miktar hal – hatır soruluyor, sonra Özgür bey elindeki dosyalardan “Problemli alanlar”a ilişkin notlarını aktarıyor, sonra…

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Sonrasında ne olduğunu bilmiyoruz. (…) Özel’in iki lidere bıraktığı dosyaların akıbetinin ne olacağını bilmiyoruz.

Görüşmeler bittiğinde ortak bir açıklama yapılmıyor, dolayısıyla ortada sadece “gülücükler” kalıyor.

Bana biraz yeni evlilerin yaşadığı “Cicim ayları” izlenimi verdi bu görüşmeler. (…)

Ben de “siyasette iletişim kanallarının açılması” anlamına gelen son diyalogları olumlu buldum. Ancak….

Bunun böyle gitmeyeceği açık… (…)”