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Medya Ahmet Taşgetiren de o dolmayı yuttu! Afiyet olsun
Medya

Ahmet Taşgetiren de o dolmayı yuttu! Afiyet olsun

Yeniakit Publisher
2023-04-24 11:00:00 -
Ahmet Taşgetiren de o dolmayı yuttu! Afiyet olsun

Devletin bile artık vatandaşına soramadığı için kimliklerden çıkardığı mezhebi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendine sıfat seçerek siyasileştirmesi, Karar yazarı Ahmet Taşgetiren'i derinden etkiledi.

Devletin bile artık vatandaşına soramadığı için kimliklerden çıkardığı mezhebi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendine sıfat seçerek siyasileştirmesi, Karar yazarı Ahmet Taşgetiren'i derinden etkiledi. Kılıçdaroğlu'nun, aslında ayrımcılığı körükleyen bel altı tavrını olumlayan ifadeler kullanan Taşgetiren, maksatlı yazısında özetle şunları kaydetti:

"Belli ki el altından Kılıçdaroğlu’nun “Alevi kimliği”ne dair bir söylem sürdürülüyordu. Şimdi gözümüzün içine bakıp “Kimsenin böyle bir şey dediği yoktu” gibi kurnazlıklar kimseyi inandırmaz. Kılıçdaroğlu “Ben Aleviyim” diye ortaya çıkınca, herkes, sanki önceden hiç kimlik siyaseti yapılmıyormuş ve “kimlik siyaseti Türkiye için ihanet anlamına gelir”miş gibi bir pozisyona kaçtı. Kılıçdaroğlu, “Hadi ne söylerseniz söyleyin, işte ben Aleviyim” diyerek hiç olmazsa iktidar cenahını dar alana sıkıştırdı."

 
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