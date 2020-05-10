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Aktüel

Ahmet Taci Büyükhanlı Camisi İmamı, Anneler Günü'nü çiçek dağıtarak kutladı

Yeniakit Publisher
2020-05-10 17:44:25 -
Ahmet Taci Büyükhanlı Camisi İmamı, Anneler Günü'nü çiçek dağıtarak kutladı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy Müftülüğüne bağlı Ahmet Taci Büyükhanlı Camisi İmam Hatibi Mitat Çelik, kadınlara gül, şebboy ve lilyum dağıtarak Anneler Günü'nü kutladı.

Her yıl Anneler Günü'nde görev yaptığı caminin avlusunda kadınlara kahvaltı verip, günlerini kutlayan Çelik, sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber bu yıl etkinliği gerçekleştiremedi.

Anneler Günü dolayısıyla harekete geçen Çelik, temin ettiği çiçeklerle, Kadıköy ilçesinde yaşayan kadınları evlerinde ziyaret ederek onlara çiçek verdi, günlerini kutladı.

Ahmet Taci Büyükhanlı Camisi İmam Hatibi Mitat Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başta şehit anneleri olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü'nü kutladığını söyledi.

İlçede bulunan kadınları evlerinde ziyaret ederek günlerini kutlamanın kendisini de mutlu ettiğini belirten Çelik, "Bu yıl sokağa çıkma kısıtlaması ve ramazan ayı münasebetiyle annelerimizi nasıl ziyaret edebilirim diye düşündüm. 'Onlar bize gelemiyorsa biz onlara gidelim' dedim ve çiçekleri temin ettim. Sosyal mesafeye de riayet ederek anneler gününü kutlayıp, çiçekleri takdim ediyorum." dedi.


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