Muhalefete yakınlığıyla bilinen Twitch yayıncısı Jahrein (Ahmet Sonuç) İBB Başkanı İmamoğlu'nun bazı ihaleleri yakınlarına peşkeş çektiğini belgeleriyle ortaya koydu. Peki Ahmet Sonuç kimdir? Ahmet Sonuç nereli ne iş yapıyor?

Ahmet Sonuç kimdir?

Ahmet Sonuç, 1988'de İstanbul'da doğmuştur. Kıbrıs Türkü babası jinekoloji doktoru, Burdurlu annesi ise hemşiredir. İlkokul eğitimini Karabük'te aldı ve ortaokul eğitimi sırasında Antalya'ya taşındı. Ortaöğrenimini Antalya Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra Leipzig Üniversitesi Moleküler Fizik ve Biyokimya Bölümünü okumak için Almanya'ya yerleşti.

Almanya'da eğitim gördüğü yıllarda eğitimden çok oyun oynamaya vaktini ayıran Sonuç, önce YouTube üzerinden videolar çekti ve daha sonra Twitch'te yayınlar yaparak internet kariyerine atıldı. Üniversiteyi son sınıfta bırakmasının ardından Polonya'ya taşınarak G2A'de çalışmaya başladı.

2018 yılında gerçekleştirilen Oyunun Yıldızları Ödüllerinde en iyi yayıncı ödülünü kazandı. Daha sonra Türkiye'ye dönerek Antalya'ya yerleşti. Rekkitz adı verilen bir yayıncı ekibi kurdu. Ekip, Jahrein ve diğer 5 arkadaşından oluşmaktadır. Rekkitz ekibi canlı yayın ve podcast üzerine içerik üretmektedir.

Ahmet Sonuç hangi partide?

Ahmet Sonuç, Nisan 2021 tarihli bir Twitch yayınında, bir sonraki Türkiye genel seçimlerinde bağımsız milletvekili adayı olacağını açıkladı. 22 Mayıs 2021 tarihli yayınında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk etti. Ropörtaj; gençleri, Türkiye'de interneti, eğitimi, bilimsel çalışmaları ve Sedat Peker videolarını konu aldı. Yayın, anlık olarak 300 bini aşkın kişi tarafından izlendi ve internet tarihinde bir siyasi parti liderinin katıldığı ilk internet yayını oldu. Sonuç, Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği röportajdan sonra ifadeye çağrıldığını duyurdu.12 Haziran 2021 tarihli yayınında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ağırladı.