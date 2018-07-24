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Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!

Kürsüden hakaretler eden terör örgütü PKK'nın siyasi temsilcisi HDP'nin İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a Meclisten geçici olarak iki birleşim çıkarılma cezası verildi. Meclisten geçici olarak çıkarılma cezası alan Ahmet Şık'ın bir aylık ödenek ve yolluğunun 3'te 2'si kesilecek

24 Temmuz 2018 Salı 00:01
Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!

TBMM Genel Kurulunda, terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin birinci bölümü üzerinde görüşmeler devam ediyor.

Teklifin 1. maddesi üzerinde partisinin verdiği önerge üzerinde söz alan HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, AK Parti iktidarının meşru olmadığını savundu.

Türkiye'de hukukun rafa kaldırıldığını ileri süren Şık'ın "İktidar olmanın yarattığı kibrinizi, yalan ve cehaletle yoğuruyorsunuz. Hakikati söyleyenlere yönelik saldırganlığınızı ise acizliğinizle besliyorsunuz. Ahlaksızlığınızı, yeterli gelmediğini..." sözlerine AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi.

Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, kürsüden kimseye hakaret edilmemesini istedi.

ARA VERİLDİ

Şık'ın sözlerinin ardından, önce AK Parti milletvekilleri, daha sonra HDP milletvekilleri kürsünün önüne geldi. Gerginliğin devam etmesi üzerine, TBMM Başkanvekili Şentop, birleşime 5 dakika ara verdi. Bir süre kürsü önünde karşılıklı olarak sözlü sataşmada bulunan milletvekilleri, daha sonra yerlerine geçti.

Aranın ardından Şentop, Şık'ın sözlerinin iç tüzüğe aykırı olduğunu belirterek, Şık'a Meclisten iki birleşim geçici çıkarılma cezası verilmesini teklif etti.

Bunun üzerine HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, "Şık'ın sözlerini etik değerler açısından ifade ettiğini ve milletvekillerinin şahsına yönelik sözler sarfetmediğini." iddia etti.

Daha sonra Şentop, TBMM İçtüzüğü'nün 161'inci maddesine göre Şık'ın Meclisten geçici çıkarılmasını milletvekillerinin oyuna sundu.

Oylama sonucu, Şık'a geçici olarak iki birleşim Meclisten çıkarılma cezası verildi. Bunun üzerine Şık, partisinden bazı milletvekilleriyle birlikte Genel Kurul salonundan ayrıldı.

Meclisten geçici olarak çıkarılma cezası alan Ahmet Şık'ın bir aylık ödenek ve yolluğunun 3'te 2'si kesilecek.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 00:01
  1. İstanbul
  2. Ahmet Şık
  3. TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop
  4. TBMM

YORUM YAZ

  • HaticeHatice14 dk önce
    Lanet olsun bir an once ulkeyi terk etseler cok iyi olacak cunku bunlarin devletten aldigi maasda bir cok yetimin hakki var hatta sehitlerimizin haklarini yiyorlar ah chp ye oy verenler verdiginiz oylarla bu katiller meclise girdiler allahim nasil gunler yasiyoruz
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