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Gündem Ahmet Şık'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a skandal tehdit!
Gündem

Ahmet Şık'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a skandal tehdit!

Marjinal terör gruplarına verdiği destekle tanınan TİP Milletvekili Ahmet Şık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a skandal tehditlerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 10:06:00 -
Ahmet Şık'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a skandal tehdit!

lk olarak HDP'den milletvekili olduğu günden bu yana TBMM'de çıkardığı kavgalarla gündem olan, marjinal terör gruplarına verdiği destekle de tanınan TİP Milletvekili Ahmet Şık, İstanbul Kadıköy'de dün provokatif eylemlerde bulundu.

Şık, HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu'yla birlikte eylemlerin yasak olmasına polise zorluk çıkardı.

Polisin eyleme izin vermemesi sonrası Şık, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal tehditlerde bulundu.

Cumhurbaşkanına tehdit

Eylemlerde sokağa çıkma çağrısı yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit eden Şık, "Recep Tayyip Erdoğan, sen oradan aşağı ineceksin. Hepiniz yargılanacaksınız." diyerek skandal ifadeler kullandı.

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Yorumlar

b.b

AL BİR SAPIK DAHA BUNLARI BİRAZ AKIL HASTANESİNDE KURS GÖSTERMEK LÂZIM .sınıfı geçerse dışarı salmak lâzım .lâf söylemiş çapsız.
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harakiri

koyverin çocuğu sesini duyurmak istiyor....karınca mubalağa ile fil göstermek isterse kendini orada vitrine oynamak kendini reklam etmek yatar...
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