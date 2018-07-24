0553 313 94 23

Ahmet Şık'a 2 birleşim Meclis'ten çıkarılma cezası

Meclis'te, Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına ilişkin kürsüde konuşan HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın konuşması sırasında gerginlik yaşandı. Ahmet Şık'a iki oturum ceza verildi. AK Parti milletvekili Alpay Özalan Ahmet Şık'ın konuşması sırasında kürsüye yürüdü.

24 Temmuz 2018 Salı 09:28
Ahmet Şık'a 2 birleşim Meclis'ten çıkarılma cezası

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a Meclis'ten geçici olarak iki birleşim çıkarılma cezası verildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin birinci bölümü üzerinde görüşmeler devam ediyor.

Teklifin 1. maddesi üzerinde partisinin verdiği önerge üzerinde söz alan HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, AK Parti iktidarının meşru olmadığını savundu.

Türkiye'de hukukun rafa kaldırıldığını ileri süren Şık'ın sözlerine AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi

GERGİNLİK DEVAM EDİNCE OTURUMA ARA VERİLDİ

 

AK PARTİ'LİLER KÜRSÜYE YÜRÜDÜ

AK Parti milletvekilleri kürsünün etrafına geldi. HDP’li milletvekilleri de kürsünün etrafına gelince AK Parti’li ve HDP’li milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Diğer milletvekillerinin araya girmesiyle kavga büyümeden önlendi.

AK Parti Milletvekili Alpay Özalan’ın kavganın en ön saflarında yer alması ise dikkat çekti.

AHMET ŞIK'A CEZA VERİLDİ

Aranın ardından Şentop, Şık'ın sözlerinin iç tüzüğe aykırı olduğunu belirterek, Şık'a Meclis'ten iki birleşim geçici çıkarılma cezası verilmesini teklif etti.

Daha sonra Şentop, TBMM İçtüzüğü'nün 161'inci maddesine göre Şık'ın Meclis'ten geçici çıkarılmasını milletvekillerinin oyuna sundu.

Oylama sonucu, Ahmet Şık'a geçici olarak iki birleşim Meclis'ten çıkarılma cezası verildi. Bunun üzerine Şık, partisinden bazı milletvekilleriyle birlikte Genel Kurul salonundan ayrıldı.

Meclis'ten geçici olarak çıkarılma cezası alan Ahmet Şık'ın bir aylık ödenek ve yolluğunun 3'te 2'si kesilecek.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 09:28
  1. İstanbul
  2. ak parti
  3. hdp
  4. tbmm
  5. kavga

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    1. 3. havalimanı personel alımı 3...
    2. MÜSİAD ‘Bor’a dikkat çekti
    3. Kanser hücrelerinin çoğalmasını..
    4. Sol kolda karıncalanma neden olur?
    5. Dünyaca ünlü isimden Mesut Özil'e destek
    6. "Sen kediciksin" diyerek Hac parasını..
    7. Piyasalar Merkez Bankasına odaklandı
    8. CTE gardiyan infaz koruma memuru sözlü..
    9. Valilik'ten flaş kontrollü patlama..
    10. Ankara Valiliği'nden kontrollü patlama..
    11. 1994'ten gün alan 25 yaşındakiler de..
    12. Meclis'te HDP'li Ahmet Şık'ı susturan..
    13. THY kariyer ilanları 2018
    14. Bütçeye Küresel Ayar
    15. İlaçlar nasıl saklanmalıdır?
    16. ABD'den Türkiye'ye ambargo kararı!
    17. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunan..
    18. M60 tanklarına ASELSAN desteği!
    19. İbrahim Tatlıses’den yapımcı Erol..
    20. Amerika'dan Türkiye'ye geçici ambargo..
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    193 bin TL'lik tuvaleti 2 günde mahvettiler
    193 bin TL'lik tuvaleti 2 günde mahvettiler
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Minik Evrim'in anne ve babası tutuklandı
    Minik Evrim'in anne ve babası tutuklandı
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman