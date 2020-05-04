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Siyaset

Ahmet Şık, HDP'den istifa etti

Türkiye karşıtlığıyla bilinen sözde vekil Ahmet Şık, HDP'den istifa ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 19:09:00 -
Ahmet Şık, HDP'den istifa etti

 

İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, HDP'den istifa ettiğini açıkladı.

Şık, istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Eş başkanlarımızı tenzih ederek, parti yönetiminde bulunan hakim bir anlayışın HDP'nin gücü, anlamı ve değerleri hilafına demokratik teamüllerden uzak tutumlarında ısrarları nedeniyle HDP’den istifa ettim. 1 Nisan günü, ilgililerine iletmiş olduğum istifa kararım, bugün (4 Mayıs 2020) itibariyle resmiyet kazanmıştır. Kararım bireysel bir politik tutumun yansıması olup herhangi bir komplo teorisine itibar edilmemesi temennimdir. Yolumuz açık önümüz barış olsun."

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