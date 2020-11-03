Ahmet Samsunlu kimdir? Ahmet Samsunlu neden öldü?
İmar ve İskan Eski Bakanı Ahmet Samsunlu''nun çoklu organ yetmezliği nedeni ile hayatını kaybettiği öğrenildi. Peki İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu’nun babası olan Ahmet Samsunlu kimdir? Ahmet Samsunlu nereli? Ahmet Samsunlu hangi dönemde bakanlık yaptı?
Ahmet Samsunlu kimdir? Prof. Dr. Ahmet Samsunlu, 1937 yılında Çorum’da doğdu. Samsunlu Hannover Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Aynı Üniversitede Doktora yaptı ve TÜBİTAK Çevre Grubu ve Su Kirlenmesi Türk Millî Komitesi Üyeliği, Ege Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyeliği ve Dekan Yardımcılığı, Danışma Meclisi Çorum Üyeliği (15 Ekim 1981 - İstifa: 19 Temmuz 1982) ile 14 Temmuz 1982 - 13 Aralık 1983 tarihleri arasında İmar ve İskan Bakanlığı yaptı.