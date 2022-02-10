Ahmet Saltık kimdir? Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık nereli?

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık kimdir? İşte Ahmet Saltık'ın hayatı, biyografisi.

Prof. Dr. Ahmet Saltık kimdir?

1953’te Elazığ’da doğdu. İlk ve ortaokulu Gaziantep’te okudu. Van Atatürk Lisesini 1971’de bitirdi. NATO bursuyla (Türkiye kompozisyon yarışması birinciliğiyle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971, 3 ay).

Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesine girdi. 1976’da Londra Tıp Fakültesinde staj yaptı (2 ay). 1977’de İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirerek tıp doktoru oldu. Keban’da 1 yıl SSK ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978’de Hacettepe Tıp Fakültesinde Halk Sağlığı dalında uzmanlık eğitimine başladı ve 1981’de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor (Halk Sağlığı – Toplum Hekimliği Uzmanı / Public Health / Community Medicine Specialist) oldu.

1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

1982-88 arasında Elazığ’da muayenehane hekimliği, işyeri hekimlikleri (Çimento, kağıt fabrikaları) yaptı. Halk Sağlığı Bölge Lab. Müdürlüğünü yürüttü. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı.

1986’da ABD Texas School of Public Health’te eğitim aldı (4 ay). 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalını kurdu, 16+ yıl yönetti. 1990’da Doçent, 1996’da profesör oldu. 4 yıl Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). 2004-2020 arasında 16+ yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi.

Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak çalıştı (14.11.2020’de yaşla emekli oldu). Ankara’da Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak ADD Edirne Şb. Bşk. (1996-2000), ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu üyesi, Yön. Kur. Üyesi ve genel başkan Başdanışmanı, son olarak Genel başkan yardımcısı / Genel Başkan Vekili (2004-6) görevlerini üstlendi.