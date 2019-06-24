0553 313 94 23

Ahmet Sait Sadrettin Türkan kimdir? Ahmet Sait Sadrettin Türkan İstifa mı etti?

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından duruma tepki gösteren Saadet Partili Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan partisinden istifa ettiğini açıkladı. Peki Ahmet Sait Sadrettin Türkan kimdir? Ahmet Sait Sadrettin Türkan nereli ve kaç yaşında? Ahmet Sait Sadrettin Türkan hangi partiye geçecek? İşte Ahmet Sait Sadrettin Türkan biyografisi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 08:52
Ahmet Sait Sadrettin Türkan kimdir? Ahmet Sait Sadrettin Türkan İstifa mı etti?

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından duruma tepki gösteren Saadet Partili Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan partisinden istifa ettiğini açıkladı. Peki Ahmet Sait Sadrettin Türkan kimdir? Ahmet Sait Sadrettin Türkan nereli ve kaç yaşında? Ahmet Sait Sadrettin Türkan hangi partiye geçecek? İşte Ahmet Sait Sadrettin Türkan biyografisi.

Ahmet Sait Sadrettin Türkan, 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 28 oyla Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde belediye başkanlığını kazanmıştı.

Ahmet Sait Sadrettin Türkan kimdir?

1 Haziran 1975 tarihinde Tuzluca'da dünyaya geldi. İlk , orta ve lise öğrenimini Tuzluca'da tamamladı. Üniversite öğrenimini Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F iktisat bölümünde tamamladı. Çeşitli firmalarda farklı pozisyonlarda çalıştıktan sonra , kendi şirketini kurarak otomobil , tekstil , ithalat ve ihracat faaliyetlerinde bulundu. 

Askerlik nedeniyle 2001 yılında şirketini devretti.Askerlik görevini Jandarma Dağ Komando Asteğmen (Tim komutanı) olarak tamamladıktan sonra, Gima A.Ş. bünyesinde mağaza müdür yardımcısı olarak göreve başladı. 2004 yılında Carrefoursa mağazalar zincirinde satış müdürü olarak göreve başladı. 29 Mart 2009 tarihinde Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra , Carrefoursa bünyesinde yürüttüğü Satış Müdürlüğü görevinden istifa ederek, Aziz Tuzluca' lı hemşerilerimize ve Tuzluca 'mıza hizmet etmek üzere Tuzluca'ya tamamen yerleşti .İyi düzeyde Kürtçe,Rusça,İngilizce ve orta düzeyde Fransızca biliyor. İşleri nedeniyle 18 ülkede bulunma şansını yakaladı. Aynı zamanda iki yıldız Balık adam brövesi , Eğirdir Dağ komando Okulu brövesi , Dağcılık brövesine sahip. İş hayatı boyunca başta Stresle baş etme Etkin zaman yönetimi, Beden dili olmak üzere 16 tane kişisel gelişim eğitim seminerine katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 08:52
  1. Iğdır
  2. İstanbul
  3. Ahmet Sait Sadrettin Türkan kimdir?
  4. Ahmet Sait Sadrettin Türkan nereli
  5. Ahmet Sait Sadrettin Türkan nere belediye başkanı
  6. Ahmet Sait Sadrettin Türkan biyografisi
  7. Ahmet Sait Sadrettin Türkan saadet partisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana’da "Yaz Şenlikleri" başladı
    1. Adana’da "Yaz Şenlikleri" başladı
    2. İran'dan "tekrarlanması durumunda ABD..
    3. Kibar Holding’e Şahabettin Bilgisu..
    4. "Ticaret elçileri" ihracata katkı..
    5. YSK Başkanı Güven:"Katılım oranı yüzde..
    6. 3-5 yaş arası sünnet ettirmek..
    7. YSK Başkanı'ndan açıklama
    8. Babakale köyünde kadın dayanışması
    9. Selendi’de Kiraz Festivali coşkuyla..
    10. Çin 40 milyon Müslümana soykırım..
    11. Bakan Akar’dan siyasi partilere ziyaret
    12. Van’da 5 bin 10 paket kaçak sigara ele..
    13. Altınköprü Halk Dansları Topluluğu..
    14. Gazişehir Gaziantep’te transfer haftası
    15. Akar ile Bahçeli bugün görüşecek!
    16. Regan Magarity, Hatay Büyükşehir..
    17. TSE 13 bilişim personeli alacak
    18. Eskinazi: "Seçim bitti, Türkiye’nin..
    19. Avrupa borsaları
    20. Antalya’da selde 10 küçükbaş hayvan..
    21. Kibar Holding'e Şahabettin Bilgisu..
    22. Tekne turundaki turistlere Yunus şov
    23. Nehir yatağına düşen atı itfaiye..
    24. Bolu'da iki otomobil çarpıştı! Ölü ve..
    25. (Özel) Sevimli Yunuslar İstanbul..
    26. Kırgızistan Büyükelçisi, Çubuk’u..
    27. Reel Kesim Güven Endeksi haziranda..
    28. Tunceli’de "Organik Örgü Bebek"..
    29. Kız kardeşini amcasının oğluyla..
    30. Kara Kuvvetleri Komutanlığına FETÖ..
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama
    Skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama