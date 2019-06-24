Ahmet Sait Sadrettin Türkan kimdir? Ahmet Sait Sadrettin Türkan İstifa mı etti?

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından duruma tepki gösteren Saadet Partili Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan partisinden istifa ettiğini açıkladı. Peki Ahmet Sait Sadrettin Türkan kimdir? Ahmet Sait Sadrettin Türkan nereli ve kaç yaşında? Ahmet Sait Sadrettin Türkan hangi partiye geçecek? İşte Ahmet Sait Sadrettin Türkan biyografisi.

Ahmet Sait Sadrettin Türkan, 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 28 oyla Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde belediye başkanlığını kazanmıştı.

Ahmet Sait Sadrettin Türkan kimdir?

1 Haziran 1975 tarihinde Tuzluca'da dünyaya geldi. İlk , orta ve lise öğrenimini Tuzluca'da tamamladı. Üniversite öğrenimini Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F iktisat bölümünde tamamladı. Çeşitli firmalarda farklı pozisyonlarda çalıştıktan sonra , kendi şirketini kurarak otomobil , tekstil , ithalat ve ihracat faaliyetlerinde bulundu.

Askerlik nedeniyle 2001 yılında şirketini devretti.Askerlik görevini Jandarma Dağ Komando Asteğmen (Tim komutanı) olarak tamamladıktan sonra, Gima A.Ş. bünyesinde mağaza müdür yardımcısı olarak göreve başladı. 2004 yılında Carrefoursa mağazalar zincirinde satış müdürü olarak göreve başladı. 29 Mart 2009 tarihinde Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra , Carrefoursa bünyesinde yürüttüğü Satış Müdürlüğü görevinden istifa ederek, Aziz Tuzluca' lı hemşerilerimize ve Tuzluca 'mıza hizmet etmek üzere Tuzluca'ya tamamen yerleşti .İyi düzeyde Kürtçe,Rusça,İngilizce ve orta düzeyde Fransızca biliyor. İşleri nedeniyle 18 ülkede bulunma şansını yakaladı. Aynı zamanda iki yıldız Balık adam brövesi , Eğirdir Dağ komando Okulu brövesi , Dağcılık brövesine sahip. İş hayatı boyunca başta Stresle baş etme Etkin zaman yönetimi, Beden dili olmak üzere 16 tane kişisel gelişim eğitim seminerine katıldı.