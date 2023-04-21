Ahmet Özhan'dan şaşırtan çıkış: Ölmeyi heyecanla bekliyorum

Türk oyuncu ve şarkıcı olan Ahmet Özhan katıldığı programda ölüm hakkında çarpıcı yanıtlarda bulundu. Hayatı hakkında da ilginç açıklamalara değinen Ahmet Özhan, "Ölüm için hazırlanmalıyız" dedi.

Genç yaşta sahneye atılan Ahmet Özhan, ilk profesyonel deneyimini 1968 yılında Bebek Belediye Gazinosu'nda yaşamıştı. Popüler Türk müziği yorumcusu olarak hafızalara kazınan Özhan, Özlem Esra Ada'nın hazırlayıp sunduğu Pembe Masa'nın konuğu oldu. Programda kendi hayatı ve ölüm üzerine gelen soruya çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Ölümü heyecanla bekliyorum"

Programda sunucu Esra Ada'nın "Ölümden korkmuyor musunuz?" sorusu üzerine "Hayır tabi ki de ölümden korkmuyorum aksine ölmeyi heyecanla bekliyorum korkmak yerine ölüm için hazırlıklı olmalıyız" dedi.