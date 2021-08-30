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Gündem Ahmet Nur Çebi'nin 3.5 milyon liralık lüks aracını 200 bin liraya satmışlar
Gündem

Ahmet Nur Çebi'nin 3.5 milyon liralık lüks aracını 200 bin liraya satmışlar

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Mercedes S350 marka aracı evinin önünden çalındı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler aracı Maslak'ta bir oto sanayide buldu. Lüks aracı çalan şüphelinin 3.5 milyon liralık otomobili 200 bin liraya sattığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 18:42:00 -
Ahmet Nur Çebi'nin 3.5 milyon liralık lüks aracını 200 bin liraya satmışlar

Ahmet Nur Çebi'nin Mercedes S350 marka aracı Üsküdar'daki evinin önünden çalınmıştı. İddiaya göre aracı çalan şüpheli, güvenlik görevlisinin kulübesinden ayrılmasını fırsat bilerek kulübeye girdi ve aracın anatarını aldı. Hemen otomobile binen şüpheli hızlıca kayıplara karıştı.

Araç sahte plakayla bulundu

Olayın bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Araştırmalarda, aracın izine Maslak'ta bir sanayide ulaşıldı. Sahte plakayla bulunan araçla ilgili 2 kişi yakalandı.

Ahmet Nur Çebi'nin çalınan aracı

Şüpheli baskınla yakalandı

Şüphelilerin 3.5 milyonluk aracı 200 bin liraya satın aldıkları belirlendi. Polis ekipleri şüphelilere aracı satan kişinin Anıl K. olduğunu tespit etti. O şüpheli de baskınla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Anıl K. (23), Eren Y. (38) ve Savaş Ç. (30) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sanayi sitesinde bulunan araç ise emniyete götürüldü.

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Yorumlar

isa

benim arabam kaybolsaydı bulabilirlermiydi, hatta ararlarmıydı?
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