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Spor Ahmet Nur Çebi'den yeni yıl mesajı
Spor

Ahmet Nur Çebi'den yeni yıl mesajı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2023 yılında tüm branşlarda büyük başarılar kazanmayı hedeflediklerini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 18:48:00 -
Ahmet Nur Çebi'den yeni yıl mesajı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan yeni yıl mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Şahsım ve Beşiktaş JK Yönetim Kurulu adına, başta camiamıza ve taraftarlarımıza olmak üzere; vatandaşlarımıza ve tüm dünyaya barış ve huzur dolu bir yıl diliyorum. Cumhuriyeti'mizin 100'üncü, kulübümüzün ise 120. yılı olan 2023'te, tüm spor dallarında, sporcularımızın ve tüm Türk sporcularının göğsümüzü kabartacak uluslararası başarılar kazanmasını yürekten diliyorum. 120. yılımızı büyük başarılarla taçlandıracağız."

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