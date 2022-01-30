Ahmet Nur Çebi'den üzen açıklamalar

Son haftalarda Şenol Güneş ismi Beşiktaş'la anılırken başkan Ahmet Nur Çebi, açıklamalarıyla tartışmalara son noktayı koymuştu.

Çebi bu sefer de başkanlıkla ilgili açıklamalarda bulundu. Ahmet Nur Çebi, Posta gazetesinden Faik Çetiner'e yaptığı röportajda çarpıcı ifadeler kullandı.

Çebi açıklamalarında, “Kongrenin üzerinden epeyi zaman geçti. Şimdi bir kez daha çağrı yapıyorum. Beşiktaş Olağan Genel Kurulu'nda aday olacak arkadaşlarımız lütfen ortaya çıksınlar. Tek adaylı seçim değil, çok adaylı seçim olsun ki bundan Beşiktaş kazançlı çıksın.

İçine girince anlıyor insan. Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra çok iş yaptık. İnanın yoruldum ve bir taraftan da yıprandım. Ama görüyorum ki daha da yapacak çok iş var. Bir dönem daha seçimi kazanırsam devam edeceğim.

Sportif direktörlüğe değerli bir arkadaşımız olan Ceyhun Kazancı'yı getirdik. Dünya ve Avrupa futboluna dair ne varsa biliyor. Hangi futbolcunun sol ayağı, hangisinin kafa vuruşu iyi, velhasıl sicillerini kaydetmiş. Ondan çok iyi şekilde faydalanıyoruz. Açıkçası benim üzerimdeki yükü hafifletti.

Trabzonspor'un puan kaybettiği maçlar sonrası Konyaspor yenilgisi, ardından Rizespor, Malatyaspor beraberlikleri olmasa Trabzonspor'un ensesinde olacaktık. Hakem yanlışları ve kaçan goller ne yazık ki bu beklentimizin uzağında bıraktı bizi.

Kongrede 'Seçilirsek adayımız Toshack'tır' deyip altyapıdan örnekler veren bu arkadaşımız niye Sergen Hoca’yı veya camia içinden yetişen birini aday göstermedi. Ben olmasaydım, diretmeseydim yine Sergen Hoca’nın yanında durmasaydık, bu kupaları alıp şampiyon olamazdık.

Evet hakemlerden çok çektik. En fazla da ben bağırdım. Tabii bu feryat aleyhimize döndü. Bu sezon bitiyor ama seneye göreceksiniz çok isim değişecek ve başka bir yönetmelik gelecek. Taslak bitti, kayda geçmesine az var.

Halil Umut Meler'e 'genç hakem' dedim. Hala da diyorum. Yenileceksek, hata sonucu mağlup da olsak bu yeni isimler bizi teslim alsın dedik. Azıcık değişim oldu. Mesela Halil Umut Meler son iki maçımızı iyi yönetti. Sergen Hoca zamanında bizi çok üzmüştü.

Annem yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışıyor. Babam, anacığımın bu durumu yüzünden perişan olmuş durumda. Torunum 7 yaşında ve saçları, kaşları döküldü. Tuhaf bir hastalıkla mücadele ediyor. Aklım onlarda...” ifadelerini kullandı.