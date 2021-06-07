Ahmet Nur Çebi, Erdoğan'a verdiği sözü açıkladı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sabah Spor'dan Fatih Doğan'ın sorularını cevapladı.

Söz konusu röportaj şu şekilde:

Avrupa'da kupa kaldırma hedefiniz var ama bu sadece hayalle gerçekleşecek bir şey mi?

Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olabiliriz. Cumhurbaşkanımıza söz verdim. Ülkenin puana ihtiyacı var. Seneye maalesef bunun acısını çekeceğiz. Beşiktaş olarak toplumsal futbola vazifelerimizi yerine getirmek için Avrupa'daki maçlarda başarılı olmak istiyoruz. Popüler transferlerle değil sağlıklı ve nokta transferlerle yapma amacındayız. Klasik yollar yerine, denenmemiş ve bilinmeyen yollardan geçerek bunu yapmak istiyorum. Mevcut kadroyu, teknik kadroyu muhafaza etmek birinci hedefim. Yapamadıklarımızın yerine daha iyilerini almak istiyorum. Taraftarımız rahat olsun.

Futbolculara 'Size yalan söylemeyeceğim' dediniz. Takıma da sordum 'Başkan ne söz verdiyse zamanında yaptı' dediler. Neler söylersiniz?

Tüm sözlerimi harfiyen yerine getirdim. Yapamayacağım hiçbir sözü vermedim. Gününde maaş veren bir kurum olduk. Beşiktaş'tan kimsenin bir kuruş alacağı yok. Yönetici arkadaşlarım da eleştiriliyorlar ama çok katkı verdiler. Susun dediğimiz için kendilerini anlatamıyorlar ama katkıları büyüktür. Böyle bilinsin.

Milli Takım Şenol Güneş'le zorlu bir şampiyonada mücadele edecek, beklentiniz nedir?

Türk Milli Takımı'nın başarılı olmasını çok istiyorum. Şenol Hoca prensipli, sistemli, çalışkan ve dürüsttür. Umarım Beşiktaş'taki başarısından çok daha başarılı olur. Milli Takım hepimizin. Türk futbolunun geleceği açısından genç çocuklarımızın oynatılmasını bekliyorum. Burak Fransa'da harikalar yarattı. Zeki'si, Yusuf'u hepsiyle gurur duyuyorum. Burak bizden gitti. Bizim genel kurul üyemiz, gurur kaynağıdır. Giderken büyük de fedakârlık yaptı. İyi bir baba, iyi bir vatansever. Bizim için o Beşiktaşlı Burak. O da Sergen Hocamız da başka takımlarda oynadı ama onlar profesyonel. Önemli olan Türk futboluna bıraktıkları.