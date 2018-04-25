Ahmet Necdet Sezer'den 'Abdullah Gül' yorumu!

Türkiye 24 Haziran seçimlerine giderken Abdullah Gül'ün muhalefetin "çatı adayı" olması için yapılan büyük lobi ve çabalar dikkat çekiyor.

Odatv'nin aktardığı bilgilere göre, Ahmet Necdet Sezer'in Abdullah Gül'ün adaylığına karşı çıktığı öğrenildi.

Ahmet Necdet Sezer yakın çevresine şunu söyledi:

"Muhalefetin ortak adayı olarak Abdullah Gül: Hiç olmayacak bir şey! Her parti 1. turda kendi adayını çıkarmalı."