Ahmet Necdet Sezer, o isimle 'karı-kız' muhabbeti yapmış

Emekli Büyükelçi Çınar Aldemir, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile yaptığı ‘güzel kız’ muhabbetini ifşa etti.

Dünyanın dört bir tarafında görev yapmış emekli Türk büyükelçilerinin hatıraları ‘Kayıt Dışı Anılar’ adlı kitapta toplandı. Kitapta, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in Kazakistan ziyaretinde Nursultan Nazarbayev ile yaptığı ‘güzel kız’ muhabbeti de yer aldı. İşte Hürriyet'in haberindeki o anı...

Çınar Aldemir, Kazakistan Büyükelçisi iken 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, mevkidaşı Nursultan Nazarbayev’i ziyaret eder. Aldemir, o ziyarette yaşanan diyaloğu kitapta şöyle anlatıyor:

“Yemekte Cumhurbaşkanı Nazarbayev, büyükelçiliğimizin Almatı’dan Astana’ya nakli konusunu açtı. Elçiliğin yeri tartışmalıydı, Astana’ya taşınamamıştık. Nazarbayev gülerek ‘Büyükelçiniz, elçiliği Astana’ya taşımadı çünkü Almatı’daki güzel kızları bırakıp gitmek istemiyor’ dedi. Cumhurbaşkanımız Sezer’in cevabı ‘Sayın Cumhurbaşkanı, yani Astana’da güzel kızlar yok mu?” şeklinde oldu.”