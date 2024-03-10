Ahmet Maranki’den göz altı morlukları için doğal maske: 2 - 3 dakika yeterli! Son veriyor, sağlığını güçlendirecek

Özellikle İlerleyen yaşla birlikte göz çevresinde morarma, kırışıklık ve kararma gibi birçok sorun artış gösterir. Ancak göz altı morlukları erken yaşlarda da yaygın görülen bir cilt sorunudur. Uykusuzluk, yorgunluk, alerjiler ve susuzluk gibi birçok etken göz altı morluklarını tetikleyen nedenler arasında yer alır. Sağlık açısından bir risk oluşturmamakla birlikte genellikle estetik kayıplara neden olan gözaltı morluklarını gidermede evde yapılan tedaviler her zaman ilgi odağı olmuştur. Bu yüzden göz altı morlukları için işte maske tarifi...

Ahmet Maranki Gözaltı Morlukları için Maske Tarifi

*Patates suyu ( 2 çay kaşığı )

*Zeytinyağı ( 1 çay kaşığı 9 )

*Buğday yağı ( 1 çay kaşığı )

Hazırlanışı: Cam bir kasede malzemeleri verilen ölçülerde ilave ederek karıştırın ve ağzı kapaklı bir şişeye koyun.

Gözaltlarına piyano çalar gibi yedirerek sürün. 2 – 3 dakika gözaltınızda beklettikten sonra pamuğu nemlendirip gözaltlarınızdaki yağı silin. 3 – 4 uygulamadan sonra etkisini gösterir. Günde 1 kere uygulamanız yeterlidir.

Gözaltlarınıza aklına geldiği ilk anda masaj yaparak bu bölgedeki kan akışını hızlandırın. Gözaltlarınız da oluşan kararmalar zamanla azalacaktır.

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