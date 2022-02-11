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Kadın - Aile Ahmet Maranki tarifi: Göbek yağı eritme kürü, karındaki birikmiş yağları gideriyor
Kadın - Aile

Ahmet Maranki tarifi: Göbek yağı eritme kürü, karındaki birikmiş yağları gideriyor

Kilo vermek isteyenler detoks tarifleri kullanıyor. Karındaki birikmiş yağları gideren doğal tarif nedir, nasıl kilo verilir? Peki Ahmet Maranki'nin karın yağlarını eriten tarifi ne? İşte yanıtı

Yeniakit Publisher
2022-02-11 11:48:00 - 2022-02-11 11:55:27
Ahmet Maranki tarifi: Göbek yağı eritme kürü, karındaki birikmiş yağları gideriyor

Bitki bilimi denildiğinde Ahmet Maranki adını duymayan yoktur herhalde. Pek çok uzman ile aynı alanda adı anılan Ahmet Maranki, bitkilerin şifasından yola çıkarak dertlere derman olmaya çalışıyor. Ahmet Maranki şifalı bitkiler üzerine inceleme yapmaya günümüzde de devam etmektedir.  Ahmet Maranki kaleminden çıkan Göbek yağı eritme kürleri, karındaki birikmiş yağları gideriyor. İşte o tarifler

Prof. Dr. Ahmet Maranki göbek eritme kürü tarifi

Malzemeler

  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • 1 yemek kaşığı susam yağı
  • 1 yemek kaşığı biberiye yağı
  • 1 yemek kaşığı okaliptüs yağı

Göbek etirme kürü nasıl yapılır?

Hazırlanışı: Yukarıdaki yağların her birinden bir kaşık alıp kapta karıştırın. Bu yağ karışımını göbek bölgenize dairesel hareketler ile iyice yedirerek sürün. Bu işlemi 1 ay boyunca uygulayın. 1 ay sonra göbek bölgenizin üzerinde biriken yağların erimeye başladığını göreceksiniz. Göbek bölgesini yağları eritmek için streç film de kullanabilirsiniz. Yağ karışımını göbek bölgesi üzerine sürüp üzerine de streç film kaplarsanız, göbek yağlarınız etkili bir şekilde erir. Yağı sürdükten sonra çok uzun saatler boyunca streç film ile kapalı kalmaması gerekiyor.

Karındaki birikmiş yağları gideren doğal tarif

Malzemeler

  • 6-7 yaprak taze nane
  • 3-4 cm taze zencefil
  • 2 litre su
  • 1 limon
  • 1 salatalık

Karındaki birikmiş yağları en hızlı yok eden Ahmet Maranki tarifi nasıl yapılır?

Hazırlanışı:

Birincisi, parçaları iyice yıkamaktır. Hıyar soyulmuş ve limon ve zencefil gibi dilimler halinde kesilmiş, hepsi doğranmış ve soyulmuş halde, kaynayan suyun içine atın. Tüm malzemeleri 3-4 dakika pişirin. Ateşin altını kapatın. Limon dilimler halinde olacak.


 

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