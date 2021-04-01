Ahmet Kural üzerinden TRT'ye saldıran CHP ilkesizliği!

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Karısına şiddet uygulayan ve tehdit eden İsmail Küçükkaya’nın programına başta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere adeta abone olan CHP, Ahmet Kural üzerinden TRT’yi hedef aldı.

CHP'nin 'kadına şiddet' siyaseti

‘Kadına şiddet’in reklamını en fazla yapan ancak partisi kadına tecavüz ve taciz olaylarıyla defalarca gündeme gelen CHP, devlete itibar suikastı yapmaya çalışıyor.

Sıla ile yaşadığı gayrımeşru ilişki sonrası dayak iddialarıyla gündeme gelen Ahmet Kural’ın ‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ isimli dizide rol alması üzerinden karalama operasyonu yapan CHP, iki yüzlülüğünü yeniden gösterdi.

'Dayakçı' İsmail Küçükkaya ile ayrılmıyorlar

‘Kadına şiddet’in siyasetini yapan CHP, dayak iddialarıyla gündeme gelen Ahmet Kural'a rol verilmesini eleştirirken bir yandan da eşine şiddet uygulayan İsmail Küçükkaya ile sık sık bir araya gelmeyi ihmal etmiyor.

FOX TV’de ‘Çalar Saat’ programını sunan İsmail Küçükkaya’nın eşine şiddet uyguladığı ortaya çıkmış, eşinin açıklamaları da gündeme bomba gibi düşmüştü.

Gördüğü şiddeti anlatarak İsmail Küçükkaya tarafından tehdit edildiğini açıklayan Eda Demirci, aldatıldığını da söylemişti.

Boşanma dava dilekçesinde yer alan, “Davalı ilk şiddet olayında müvekkilim Eda Küçükkaya'nın kafasını tutmuş, sürükleyerek ve ağzını kapayarak perde açık olduğundan kimse görmesin diye kütüphaneye doğru sürüklemiştir. İkinci olayda müvekkilimin kollarında davalının tırnak izleri çıkmış, yüzüne yumruk atmış ve 'şu anki konumum olmasa senin yüzünü gözünü dağıtırdım" demiştir" ifadeleri okuyanın kanını adeta dondurmuştu.

İsmail Küçükkaya’nın kamuoyuna da düşen ‘şiddet’ olayı gündemdeyken CHP’liler defalarca Küçükkaya’nın konuğu olmayı sürdürdü. İstanbul Sözleşmesi'ni 'kadına şiddet' gerekçesiyle savunan CHP, eşine şiddet gösteren Küçükkaya ile ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, objektiflere defalarca poz vermekten de kaçınmadı.

'Kadına şiddet'i konuştu tepki aldı

Kendisi de ekranlarda 'kadına şiddet'e karşı açıklamalarıyla iki yüzlülüğünü gösteren Küçükkaya, konuğu DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan ile ‘kadına şiddet’i konuşmuş yapılan program tepkiye neden olmuştu.