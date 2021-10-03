Ahmet Kömeç kimdir? Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç öldü mü?

MHP’nin Ankara’da düzenlenecek olana istişare toplantısına katılmak üzere MHP Bartın teşkilatını taşıyan midibüs Bartın ile Zonguldak arasındaki yolun Esenyurt mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs devrildi. Kazada midibüste bulunan Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş olay yerinde yaşamını yitirirken, 14 kişi yaralandı.

Bartın yerel seçim sonuçları

2019 yerel seçimleri sonrası Bartın Belediye başkan yardımcılığına atama yapılmıştı. Bartın Belediyesi Başkan Yardımcılıklarına Necmi Balık ve Ahmet Kömeç atanmıştı.

31 Mart yerel seçimi Bartın sonuçlarına MHP adayı Cemal Akın oyların yüzde3 5,76’sını alarak Bartın belediye başkanı olmuştu. AK Parti’nin adayı Yusuf ziya Aldatmaz ise oyların yüzde 35.33’ünü almıştı. CHP’nin adayı Mehmet Arslan ise oyların yüzde 25,44’ünü almıştı.

Belediye Meclis Üyesi olan Balık ve Kömeç görevlerine yerel seçim sonrası başlamıştı. Yeni atamalar ile Bartın Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı sayısı dörde yükselmişti. Başkan Yardımcılarının görev dağılımları ise şu şekilde yapılmıştı.

Necmi Balık'a bağlı müdürlükler: İtfaiye, Temizlik İşleri, Mali Hizmetler, Kültür ve Sosyal İşler, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Ahmet Kömeç'e bağlı müdürlükler: Fen İşleri, Su İşleri, Park ve Bahçeler, Destek Hizmetler Müdürlükleri Hasan Arınan'a bağlı müdürlükler: Ruhsat ve Denetim, İmar ve Şehircilik, Veteriner İşleri, İşletme (Liman), Ulaşım Hizmetleri Müdürlükleri, AR-GE.