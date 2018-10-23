Ahmet Keser'in duruşmasına yarın sabah devam edilecek

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Akit TV'de yayınlanan "Gün Başlıyor" isimli programda Afrin Operasyonu sırasında Mehmetçik hakkında 'sivilleri öldürüyor' kara propagandası yapan Laikçi ve PKK yandaşlarına karşı sert tepkide bulunan Ahmet Keser, TSK'yı savunurken kullandığı sözlerin ardından Adnan Oktar suç örgütü, Odatv, HDP, CHP ve bilumum laikçi tarafından hedefe konuldu. Hakkında "Basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapsi istenen Ahmet Keser'in Küçükçekmece 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına yarın sabah devam edilecek.

TSK'yı sivil öldürmekle suçlayan Laikçi ve PKK sevicilerin hedefi oldu

Adnan Oktar suç örgütü, CHP ve HDP'nin hedef göstermesi ile Odatv'de başlatılan linç kampanyası sonrasında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Akit TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor"isimli programda kullandığı sözlere ilişkin sunucu Ahmet Keser hakkında soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık 1 günde iddianame hazırladı

Başsavcılık, Keser hakkında "Basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" gerekçesiyle 1 günde iddianame hazırlayarak hız rekoru kırarken, 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. Ahmet Keser de ardından Akit TV’deki programına ara vermişti.