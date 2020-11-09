  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ahmet Kekeç'ten kötü haber
Gündem

Ahmet Kekeç'ten kötü haber

Koronavirüse yakalanan Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, yoğun bakıma kaldırıldı. Kötü haberi oğlu paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 12:48:00 -
Ahmet Kekeç'ten kötü haber

Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç koronavirüse yakalandı. Kekeç'in tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Kekeç'in oğlu Mehmet Hakan Kekeç, twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada babasının koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve yoğun bakımda olduğunu belirterek " Çok ciddi imtihanları aslan gibi atlatan babam Ahmet Kekeç, covid + teşhisi ile yoğun bakımda. Şafi olan Allah'tır. Allah'tan şifası için dostlarımızdan dua bekliyoruz." dedi.

Aylık Dergi, Mavera ve Yöneliş dergilerinde hikâye, deneme ve eleştiri yazıları yazarak yayın hayatına adım atan Kekeç, 1985'te ilk hikâye kitabı olan "Son İyi Şeyler"i çıkardı.

Kekeç, ilk olarak Milli Gazete, Yeni Haber, Akit ve Star gazetelerinde editör, köşe yazarlığı yaptı. 28 Şubat dönemini anlatan 'Yağmurdan Sonra' adlı bir romana da imza atan Kekeç son olarak Akşam Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyordu. Kekeç aynı zamanda Ülke TV'de de Turgay Güler ve Yusuf Ziya Cömert ile birlikte 'En Sıradışı' isimli bir de program sundu. Kekeç'in Akşam Gazetesi'nde son kaleme aldığı yazı 27 Ekim tarihinde 'Siz CHP'liler hep böyle misiniz?' başlığını taşıyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

A.Ademoğlı

Geçmiş olsun. Şifayı veren Allah.
  • Yanıtla
İlker Başbuğ'dan devlet sırlarını sızdıran 'vatan haini'ne destek! Tam da 1 gün önce
Gündem

İlker Başbuğ'dan devlet sırlarını sızdıran 'vatan haini'ne destek! Tam da 1 gün önce

TSK içerisinden devlet sırlarını sızdırdığı ve MİT'i ifşa etme suçlamasıyla yargılanan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'a İlker Baş..
Alabarda'dan Türkiye'ye yeni finans merkezi uyarısı
Gündem

Alabarda'dan Türkiye'ye yeni finans merkezi uyarısı

Eski asker ve strateji uzmanı Yusuf Alabarda yeni kurulacak finans düzeni için Türkiye'nin tedbir alması gerektiğini söyledi.
Boykot korkuttu! Fransa’dan geri vites
Dünya

Boykot korkuttu! Fransa’dan geri vites

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Hz. peygambere hakaretin ardından Fransa’ya karşı İslam ülkeleri tarfından uygulanan boykot sonr..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay