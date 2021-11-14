Ahmet Kekeç’i rahmetle anıyoruz

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Meslek hayatı boyunca milli iradeden yana olan Kekeç, yazılarında ve yorumlarında Hakk’ın rızasını gözeterek insana da yol gösterdi. Daha önce iki kez de kanser tedavisi gören Kekeç, bütün zorluklara rağmen doğru bildiğini yazmaktan vazgeçmedi. Öte yandan; memleketi Malatya’da Battalgazi Belediyesi ve Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca yaptırılan ve Ahmet Kekeç’in adının verildiği kütüphane açıldı. Açılışa katılan Kekeç’in oğlu Mehmet Hakan Kekeç, “Babam yazmaktan çok okurdu, çok iyi bir okurdu. Bana da çok büyük bir kütüphaneyi ve okuma alışkanlığını miras olarak bıraktı” dedi.