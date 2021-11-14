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Gündem Ahmet Kekeç’i rahmetle anıyoruz
Gündem

Ahmet Kekeç’i rahmetle anıyoruz

Geçtiğimiz yıl bugün 59 yaşında Hakk’a yürüyen Gazeteci Yazar Ahmet Kekeç rahmetle yâd ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 10:01:00 -
Ahmet Kekeç’i rahmetle anıyoruz

HABER MERKEZİ

Meslek hayatı boyunca milli iradeden yana olan Kekeç, yazılarında ve yorumlarında Hakk’ın rızasını gözeterek insana da yol gösterdi. Daha önce iki kez de kanser tedavisi gören Kekeç, bütün zorluklara rağmen doğru bildiğini yazmaktan vazgeçmedi. Öte yandan; memleketi Malatya’da Battalgazi Belediyesi ve Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca yaptırılan ve Ahmet Kekeç’in adının verildiği kütüphane açıldı. Açılışa katılan Kekeç’in oğlu Mehmet Hakan Kekeç, “Babam yazmaktan çok okurdu, çok iyi bir okurdu. Bana da çok büyük bir kütüphaneyi ve okuma alışkanlığını miras olarak bıraktı” dedi.

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