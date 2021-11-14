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Medya Ahmet Kaya'nın mezarında dikkat çeken detay
Medya

Ahmet Kaya'nın mezarında dikkat çeken detay

21 yıl önce hayatını kaybeden Ahmet Kaya'nın mezarının tahrip edildiği ortaya çıktı. Mezarın tahrip edildiğini gösteren görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 15:56:00 -
Ahmet Kaya'nın mezarında dikkat çeken detay

16 Kasım 2000 tarihinde geçirdiği kap krizi sonucu hayatını kaybeden ve Fransa'nın Paris kentine defnedilen Ahmet Kaya'nın mezarının tahrip edildi.

Ziyaretçiler fark etti

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Kaya'nın mezar taşı kabartmaları zarar gördüğü, Ahmet Kaya'yı ziyaret edenler tarafından fark edildi.

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