Ahmet Kaya'nın mezarında dikkat çeken detay
21 yıl önce hayatını kaybeden Ahmet Kaya'nın mezarının tahrip edildiği ortaya çıktı. Mezarın tahrip edildiğini gösteren görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.
16 Kasım 2000 tarihinde geçirdiği kap krizi sonucu hayatını kaybeden ve Fransa'nın Paris kentine defnedilen Ahmet Kaya'nın mezarının tahrip edildi.
Ziyaretçiler fark etti
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Kaya'nın mezar taşı kabartmaları zarar gördüğü, Ahmet Kaya'yı ziyaret edenler tarafından fark edildi.