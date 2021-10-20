Ahmet Kaya'nın eşinden Özkök ve Altaylı tepkisi: Hafıza unutmaz!

Gülten Kaya, Kürtçe albüm yapmak istediğini söylemesinin ardından eşi Ahmet Kaya ile ilgili Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet gazetesinde "Vay Şerefsiz" manşetini attığını, HaberTürk yazarı Fatih Altaylı’nın "Parayı Veren Ahmet'i Alır" başlıklı yazını hatırlatarak iki ismin Ahmet Güneştekin’in Diyarbakır'daki ‘Hafıza Odası’ sergisine davet edilmesine tepki gösterdi. Başlıkların bulunduğu gazete kupürleri paylaşan Kaya, "Bu başlıkların sahipleri ile utanç fotoğrafları çektiren; Ahmet Güneştekin! 'Hafıza' silinmez!" dedi.

HDP'ye yakın Güneştekin’in “Kayıp Alfabe’de binlerce kayıp! Binlerce ananın çıkmaz sokaklarda on yıllardır, bir umutla arayışına tanıklık edeceğiz” sözleriyle tanıttığı, 16 Ekim'de Diyarbakır’ın tarihi Keçi Burcu’nda açtığı ‘Hafıza Odası’ sergisi için kente giden Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök’ün burada çektiği halay gündem olmuştu.

Özkük, gazeteci İsmail Saymaz'la halay çektikleri görüntülere gelen tepkilere bugünkü yazısında yanıt verdi. Özkök, "Tamam halay çektim ama ‘Gak cuk gubarak’ demem" dedi.

Gülten Kaya'dan tepki

Gülten Hayaloğlu Kaya sosyal medya hesabından, Güneştekin'in sergide Ertuğrul Özkök ve Fatih Altaylı ile olan fotoğraflarıyla birlikte geçmişte Ahmet Kaya ile ilgili yaptıkları "Vay Şerefsiz" ve "Parayı Veren Ahmet'i Alır" başlıklı gazete kupürlerini paylaştı.

Ardından da, "Bu başlıkların sahipleri ile utanç fotoğrafları çektiren; Ahmet Güneştekin! 'Hafıza' silinmez!" dedi.

Ahmet Kaya'ya uygulanan linç

Ertuğrul Özkök, Magazin Gazetecileri Derneği Ödülleri'nde Kürtçe albüm yapmak istediğini belirten Ahmet Kaya'nın saldırıya uğramasının ardından medyada hedef gösterilmesine neden olan isimlerin başında geliyordu. Özkök Genel Yayın Yönetmeni olduğu Hürriyet gazetesinde 'Vay Şerefsiz' manşetini attırmıştı. Özkök, yıllar sonra Kaya'nın mezarına giderek özür dilediğini açıkladı.

Sosyal medyada, sergiye katılanların tabutların önünde fotoğraf çektirilmeleri de eleştirilmişti.