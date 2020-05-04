Ahmet Hamdi Çamlı'dan flaş sözler: İstanbul Sözleşmesi farklı yerlere çekiliyor

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, yeniakit.com.tr Youtube kanalına konuk oldu.

Ahmet Hamdi Çamlı, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında Mehmet Özmen’in sorularını yanıtladı.

Ahmet Hamdi Çamlı'nın açıklamalarından satırbaşları:

Ömer Hoca bizim eski bir dostumuzdu. Temiz, Müslüman bir aile evladı. Tokat'ın öz evladı. Senelerce Allah ve sehabe sevgisini anlatmaya çalıştı. Allah hataları varsa affetsin. Ömer Döngeloğlu'nun şehit olduğuna inanıyoruz. Eşi ve çocuklarına sabır ve sağlık diliyoruz.

İstanbul Sözleşmesi maksadından farklı bir yere çekiliyor. Cumhurbaşkanı bu konularda talimatlar verdi. Nafaka ve kadının esası ile sürekli gündeme getiriliyor. Arkadaşlarımız, kardeşlerimiz çok önemli bir zamandan geçtiğimiz unutmasınlar. Bizi birbirimize düşürmesinler. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bir kısmı büyük bir kısmı tantana olan şeylerle ilgili olarak uyanık olmaya davet ediyorum. Artık eski Türkiye'ye dönemeyiz. Bu çamuriyetçilerin oyuna gelmeyelim.

LGBT bildiğin f..işedir. Bildiğin i ile başlayan odur. Sen velev ki o'sun.

Asla çamuriyetçilerden yakamızı kurtaramadık. Bunlardan kurtarınca devletimiz ve milletimiz zenginleşmeye başladı.

Washington Portakalı olan Fatih Portakal gibi isimler, bu ülkeyi uluslararası arenada kötülemekten başka bir şey bilmiyorlar. Ona ilk kez Washington Portakalı diyen benim. Telif filan istemiyorum. Herkes diyebilir.

Ahmet Davutoğlu çıkıp Gezi Parkı olaylarından çekiliyor. Bu ne demek? Teröristlerden, Canan Kaftancıoğlu'ndan özür dilemektir. Yazık olsun. Nefis insanı öyle bir yere savuruyor ki, ben feraset diliyorum.

Ekrem İmamoğlu, Fatih Portakal, Yılmaz Özdil ve Barış Yarkadaş gibi isimlere imamlık yapıyor.

Ekrem İmamoğlu, çocukları dağa kaçıran annelere bir geçmiş olsun bile diyemedi. Böyle Trabzonlu olmaz. Size bir virüs karışmış ve taşıyıcı olmuşsunuz.

Biz reis ile belediyeyi aldık. O dönem Florya'daki Büyükşehir tesislerinde 'girilmez' yazıyordu. Yanında havuzlu bahçe vardı ve Amerikan barları vardı. Orada içkiler, pahalı pahalı şaraplar vardı. İşte Yılmaz Özdil gibilerin beyinleri, üçüncü sınıf meyhane lavabosu singerine oralarda dönüştürüldü. İşte içki içe içe böyle oldular.

Veli Ağbaba, Selçuk Bayraktar'a laf ediyor. Siz Bayraktar'ın kolundaki bırak kıl, toz dahi olamazsınız. Bırakın bu işleri. Bunlar beka problemidir.

Meclis'te garip işler oluyor. Terör örgütünün siyasi uzantıları cirit atıyor. Ana muhalefet bunlara destek oluyor. Savcı Selim Kiraz'ı canlı yayında şehit edenlerle birlikte çalışıyorlar.

CHP'li kardeşlerimi düşünmeye ve karar vermeye davet ediyorum. Türkiye'nin değişiminin farkına varsınlar. CHP'liler bir vicdan muhasebesi yapsınlar.