Ahmet Hakan'la Hazal Kaya arasındaki kavga büyüyor

“Hazal Kaya’nın oyunculuğundan nefretimin 5 nedeni” başlıklı yazısıyla çok konuşulan ve Hazal Kaya'nın “Senin fikrinin ne önemi var vasat herif" diye cevap verdiği Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Hazal Kaya’nın oyunculuğuna âşık olmamın beş nedeni diye bir yazı yazsaydım... Ne derdi bana Hazal Kaya?" diye sordu. İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı:

" “Hazal Kaya’nın oyunculuğundan nefretimin 5 nedeni” diye bir yazı yazdım diye...

Hazal Kaya’nın bana söylediği şu:

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“Senin fikrinin ne önemi var vasat herif.”

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“Hazal Kaya’nın oyunculuğuna âşık olmamın beş nedeni” diye bir yazı yazsaydım...

Ne derdi bana Hazal Kaya?

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Galiba şöyle derdi:

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“Ne kadar da saygıdeğer fikirler ortaya koymuşsunuz doruktaki bey.”

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Doğrudur.

Ben vasat biriyim.

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Vasat olduğum için...

Ortalama herkes gibi ben de Hazal Kaya’nın oyunculuğunu beğenmedim.

Hatta nefret ettim.

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Hazal Kaya’nın “Senin fikrinin ne önemi var vasat herif” türü çirkinleşmesinin tek hedefi ben değilim aslında.

Hazal Kaya, benim şahsımda...

Oyunculuğunu beğenmeyen, oyunculuğundan nefret eden, oyunculuğunu eleştiren herkesle ilgili genel düşüncesini ortaya koyuyor.

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Yani o cümle şöyle de okunabilir:

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“Sizin fikrinizin ne önemi var vasat herifler. Sizin fikrinizin ne önemi var vasat kadınlar.” "